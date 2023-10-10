Баранка: Мы в Украине не боимся говорить про договорные матчи. В других странах они есть, но все молчат
Глава Комитета этики и честной игры рассказал о проблемы по всему миру
Фото: dynamo.kiev.ua
Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал о проблеме с договорными матчами в Украине и в мире.
"Сейчас в Украине договорные матчи – это нечто, о чем мы не боимся говорить. И это было большим изменением. Потому что в других странах они происходят, но все молчат. Я давал интервью итальянской газете La Repubblica, одной из самых больших. В прошлом году, по моему опыту, мы установили более тысячи договорных матчей по всему миру.
В частности, Россия, многие игроки из Украины едут в Россию и идут в договорняки. Вы слышали где-то о каких-то скандалах? Нет, полная тишина. Но мы говорим о Латвии, Норвегии, Швеции, странах, где нет такой большой коррупции – но все молчат.
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И есть еще одна большая проблема. Раньше договорняки проходили через Азию – большие суммы денег, большие движения коэффициентов. Сейчас все поменялось. Сейчас они проходят через малых букмекеров на невероятное типа коммерческого настольного тенниса. Или, не знаю, Филиппины, Вьетнам, и они не ставят на большие рынки. Они ставят на что-то особенное. И это очень сложно определить. В этом случае необходимо иметь помощь букмекеров.
Поэтому я сотрудничаю с разными букмекерами по всей Европе и имею эту информацию. У Чехии три недели назад был договорный матч на тотал более 1,5 в первом тайме. И арбитр на 54-й минуте первого тайма, 9-й компенсированной, ставит пенальти. Вы будете в шоке с ним.
Это означает, что договорные матчи очень присутствуют в игре. И простите, что такое скажу, но нам [в Украине] очень повезло. Очень повезло. И мы сделали это вместе – и медиа, и полиция – мы. Мы проделали очень хорошую работу. И чем больше говорить о договорных матчах, их будет все меньше. Чем больше молчать, тем их больше", - сказал Баранка.
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