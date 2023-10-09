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КДК расследует матч женского чемпионата, в котором футболистка Ворсклы забила 14 голов

Женский футбол
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(1 голосов)

Яна Калинина стала лучшим бомбардиром прошлого чемпионата

КДК расследует матч женского чемпионата, в котором футболистка Ворсклы забила 14 голов

vorskla.com.ua

Новина українською

КДК УАФ расследует матч последнего тура женского чемпионата прошлого сезона "Атекс" – "Ворскла" (0:23), в котором одна футболиста "Ворсклы" забила 14 голов. Об этом заявил глава КДК Франческо баранка.

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"У нас был эпизод в женском футболе в прошлом году, но не из-за ставок. Это был эпизод в последнем туре, когда им нужно было, чтобы эта женщина забила. Это дело уже в дисциплинарном комитете", - сказал Баранка.

Напомним, что речь идет о ситуации в последнем туре чемпионата Украины. Все матчи, кроме игры "Атекс" – "Ворскла" (0:23), начались в 12.00, вышеупомянутый – в 13.00. За тур до завершения в бомбардирской гонке первой шла игрок "Кривбасса" Полина Янчук с 36 голами, на втором месте, отставая на 11 мячей, – Яна Калинина из "Ворсклы". В последнем туре Янчук забила один мяч, а Калинина – 14, из которых девять во второй половине матча, когда "Кривбасс" уже доиграл.

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В статье: Ворскла (Полтава) Франческо Баранка КДК УАФ
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dalexx (Украина)
09.10.2023 в 20:08
Протасов номер два)
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