КДК расследует матч женского чемпионата, в котором футболистка Ворсклы забила 14 голов

КДК УАФ расследует матч последнего тура женского чемпионата прошлого сезона "Атекс" – "Ворскла" (0:23), в котором одна футболиста "Ворсклы" забила 14 голов. Об этом заявил глава КДК Франческо баранка.

"У нас был эпизод в женском футболе в прошлом году, но не из-за ставок. Это был эпизод в последнем туре, когда им нужно было, чтобы эта женщина забила. Это дело уже в дисциплинарном комитете", - сказал Баранка.

Напомним, что речь идет о ситуации в последнем туре чемпионата Украины. Все матчи, кроме игры "Атекс" – "Ворскла" (0:23), начались в 12.00, вышеупомянутый – в 13.00. За тур до завершения в бомбардирской гонке первой шла игрок "Кривбасса" Полина Янчук с 36 голами, на втором месте, отставая на 11 мячей, – Яна Калинина из "Ворсклы". В последнем туре Янчук забила один мяч, а Калинина – 14, из которых девять во второй половине матча, когда "Кривбасс" уже доиграл.