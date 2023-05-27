Женский чемпионат. Динамо проиграло Вересу, Ворскла забила 23 гола Атексу

В женском чемпионате Украины были сыграны заключительные матчи. "Динамо" на выезде не смогло обыграть "Верес". Первая половина встречи получилась равной - обе команды обменялись голами. На перерыв оппонентки ушли при ничейном результате. Однако удача все же была на стороне футболисток ровенского клуба. На 64-й минуте свой момент реализовала Наталья Корнацкая. Ровенчанки вырвали победу над киевлянками 2:1 и финишируют восьмыми в турнирной таблице. Киевлянки завершают сезон на 7-й строчке. Интересно, что игры "Динамо" и "Вереса" совпали во всех чемпионата одновременно. Юношеские команды встретятся уже завтра, а взрослые коллективы в понедельник.

"Шахтер" в родных стенах играл с "Колосом". Именно в этой игре решалась судьба бронзовых медалей. Первого гола пришлось недолго ждать - на 23-й минуте Соломия Купьян вывела ковалевскую команду вперед. До перерыва гости забили свой второй гол, поэтому на отдых ушли с очень комфортным преимуществом. Дончанки ничем не смогли ответить на пропущенные мячи и уступили 0:2. Соответственно, донецкая команда осталась без бронзы.

"Днепр-1" на своем поле принимал "Ладомир". Команды все решили еще в первом тайме. Днепрянки сумели сломить оборону гостей и первыми добиться успеха. Спустя 13 минут хозяйки удвоили преимущество. А перед перерывом таки забили волынянки. Во второй половине игры оппонентки не создали ни одного момента. Финальный свисток зафиксировал окончательный счет в пользу "Днепра-1" - 2:1.

"Кривбасс" играл в гостях у "Пантер". Уманчанки неожиданно первыми вышли вперед благодаря пенальти, который реализовала Оксана Билокур. А перед самым уходом в раздевалку криворожанки сравняли благодаря усилиям Полины Янчук. Второй тайм остался полностью за гостями. Как следствие - четыре забитых мяча. В итоге разгромная виктория "Кривбасса" - 5:1.

"ЭМС-Подолье" минимально обыграло "Мариуполь". Мариупольчанки завладели инициативой уже со стартового свистка и забили быстрый гол. На 5-й минуте Галина Сенькова распечатала ворота соперниц. До завершения поединка ни одной из команд не удалось сменить счет на табло, и поэтому успех праздновали футболистки "Мариуполя" - 1:0.

"Атекс" потерпел досадное поражение от "Ворсклы". Еще только в первой половине игры полтавский клуб сделал счет уж вовсе не приличным. Подопечные Натальи Зинченко отправили в сетку ворот киевлянок 13 безответных мячей. После перерыва полтавки продолжили куражиться, что вылилось в новые забитые голы. Финальный свисток арбитра зафиксировал яркую победу "Ворсклы" - 23:0. Киевский клуб покидает высший дивизион с опущенной головой.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 22-й тур

27 мая (суббота)

"Верес" - "Динамо" 2:1

"Шахтер" - "Колос" 0:2

"Днепр-1" - "Ладомир" 2:1

"Пантеры" - "Кривбасс" 1:5

"Мариуполь" - "ЭМС-Подолье" 0:1

"Атекс" - "Ворскла" 0:23