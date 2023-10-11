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Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации

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УЕФА все-таки отменил свое решение относительно сборных России U-17

Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации

uaf.ua

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал решение УЕФА отменить свое постановление о допуске сборных России U-17 к международным соревнованиям.

"Мы очень озабочены ситуацией и в своем письме отмечаем, что это недопустимо. Я также вхожу в состав национальных сборных УЕФА и не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами или даже находиться с ними в одном помещении.

На последнем конгрессе, проходившем в Португалии, я видел отношение почти всех участников к российской делегации. Не было никаких приветствий — они были словно отделены от всего футбольного мира.

На международной арене мы будем всем доказывать, что присутствие россиян недопустимо. Для того чтобы пробиться в мир, они используют весь свой арсенал. Мы понимаем, что футбол — это игра миллионов, первая в мире, и для них это очень важно. Но подчеркиваю еще раз — наша позиция останется такой, которую мы держим с первых дней войны.

Надеюсь, что все помнят и карту Украины, и логотип "Слава Украине" на футболках национальной сборной. Мы всегда будем доказывать свою правоту и бороться за то, чтобы Россия отошла от футбола как можно дальше", — сказал Михайличенко в комментарии "Единым новостям".

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В статье: Алексей Михайличенко Россия УЕФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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