Михайличенко: На последнем конгрессе УЕФА в Португалии я видел отношение почти всех участников к российской делегации

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал решение УЕФА отменить свое постановление о допуске сборных России U-17 к международным соревнованиям.

"Мы очень озабочены ситуацией и в своем письме отмечаем, что это недопустимо. Я также вхожу в состав национальных сборных УЕФА и не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами или даже находиться с ними в одном помещении.

На последнем конгрессе, проходившем в Португалии, я видел отношение почти всех участников к российской делегации. Не было никаких приветствий — они были словно отделены от всего футбольного мира.

На международной арене мы будем всем доказывать, что присутствие россиян недопустимо. Для того чтобы пробиться в мир, они используют весь свой арсенал. Мы понимаем, что футбол — это игра миллионов, первая в мире, и для них это очень важно. Но подчеркиваю еще раз — наша позиция останется такой, которую мы держим с первых дней войны.

Надеюсь, что все помнят и карту Украины, и логотип "Слава Украине" на футболках национальной сборной. Мы всегда будем доказывать свою правоту и бороться за то, чтобы Россия отошла от футбола как можно дальше", — сказал Михайличенко в комментарии "Единым новостям".