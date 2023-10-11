Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии Артема Милевского.

- Слава Богу, Артему с каждым днем становится все лучше и лучше. Процесс реабилитации идет полным ходом. Думаю, скоро его все увидят и с ним все будет хорошо.

"Динамо" очень помогает. Игорь Михайлович [Суркис] проплатил лечение Артема еще на десять дней. Никто его не забывает. Президент "Динамо" всегда спрашивает о нем, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен.

- Видел на странице Милевского в инстаграме появился репост вашей записи, где вы "передаете огненное приветствие оркам". Артем сам ведет свой инстаграм?

- Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить, но ни на какие звонки он не отвечает, - ответил Алиев.

Ранее была информация, что первая неделя содержания Артема в клинике обошлась в 175 000 гривен.