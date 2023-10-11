Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает
Артем уже выздоравливает и находится на реабилитации
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии Артема Милевского.
- Слава Богу, Артему с каждым днем становится все лучше и лучше. Процесс реабилитации идет полным ходом. Думаю, скоро его все увидят и с ним все будет хорошо.
"Динамо" очень помогает. Игорь Михайлович [Суркис] проплатил лечение Артема еще на десять дней. Никто его не забывает. Президент "Динамо" всегда спрашивает о нем, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен.
- Видел на странице Милевского в инстаграме появился репост вашей записи, где вы "передаете огненное приветствие оркам". Артем сам ведет свой инстаграм?
- Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить, но ни на какие звонки он не отвечает, - ответил Алиев.
Ранее была информация, что первая неделя содержания Артема в клинике обошлась в 175 000 гривен.
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