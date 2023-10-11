  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает
В тренде

Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает

Общие новости
(1 голосов)

Артем уже выздоравливает и находится на реабилитации

Алиев: Иногда Милевскому уже дают телефон, но ни на какие звонки он не отвечает

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии Артема Милевского.

- Слава Богу, Артему с каждым днем становится все лучше и лучше. Процесс реабилитации идет полным ходом. Думаю, скоро его все увидят и с ним все будет хорошо.

"Динамо" очень помогает. Игорь Михайлович [Суркис] проплатил лечение Артема еще на десять дней. Никто его не забывает. Президент "Динамо" всегда спрашивает о нем, мы всегда на телефоне, и я ему очень за это благодарен.

- Видел на странице Милевского в инстаграме появился репост вашей записи, где вы "передаете огненное приветствие оркам". Артем сам ведет свой инстаграм?

- Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить, но ни на какие звонки он не отвечает, - ответил Алиев.

Ранее была информация, что первая неделя содержания Артема в клинике обошлась в 175 000 гривен.

По теме
yellow-arrow
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
yellow-arrow
ВСУ уничтожили 91 единицу боевых бронированных машин за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
"Это маленький, но важный шаг". Шевченко - об отмене решения УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport-express.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде