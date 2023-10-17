Гамбург. Илья Марченко в двухсетовом матче обыграл Алексея Крутых

Илья Марченко одержал победу на старте турнира в Гамбурге обыграв Алексея Крутых. Украинское дерби прошло под диктовку Марченко, что и позволило ему выиграть матч.

Гамбург, Германия. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Алексей Крутых (Украина) 6:2, 6:3

Матч продлился 1 час и 3 минуты. По ходу встречи Илья выполнил одиннадцать эйсов, допустив две дойные ошибки, выиграл три гейма на подаче Алексея и отыграл оба брейк-поинта соотечественника. В свою очередь Крутых совершил четыре подачи навылет, три двойные ошибки и не сумел реализовать ни единого брейка.

Стоит отметить, что ранее, теннисисты не играли друг с другом.

Во втором круге Марченко встретится с победителем матча Мукунд Сасикумар (Индия) - Алтуг Челикбилек (Турция).