Залужный показал видео работы ATACMS
ATACMS уже в работе
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник вечером показал видео запуска ракет ATACMS.
В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
Напомним, что 17 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении
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