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Залужный показал видео работы ATACMS

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ATACMS уже в работе

Залужный показал видео работы ATACMS

Головнокомандувач ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник вечером показал видео запуска ракет ATACMS.

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Напомним, что 17 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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