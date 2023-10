Создатели World of Tanks запустили проект в поддержку Украины, на России пригрозили заблокировать игру

Один из крупнейших мировых разработчиков Wargaming запустил благотворительный проект в поддержку Украины. Все собранные средства будут направлены на закупку машин скорой помощи.

По сообщению фандрейзинговой платформы United24, в рамках проекта #WargamingUnited разработчики добавили уникальные украинские тематические наборы в шесть своих игр, а именно: World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.

В случае покупки кастомизированных украинских наборов, созданных художниками из студии в Киеве, игроки будут получать ценные игровые предметы и присоединятся к благотворительной акции.

Всю прибыль с продаж этого контента компания направит через United24 на приобретение специализированных реанимобилей типа С. Отмечается, что разработчик игр имеет аудиторию более 200 миллионов пользователей.

Инициатива проходит с 18 октября по 1 ноября. На вечер 18 октября игроки уже приобрели более 12 тысяч наборов.

Интересно, что в РФ быстро отреагировали на такую инициативу компанию. Так, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что из-за сбора средств в поддержку Украины игре World of Tanks грозит блокировка в России.

Отметим, что Wargaming не в первый раз поддерживает Украину: ранее разработчик игр жертвовал деньги на медицинские нужды и поддержку пострадавших в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.