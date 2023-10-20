Создатели World of Tanks запустили проект в поддержку Украины, на России пригрозили заблокировать игру
Все собранные средства будут направлены на закупку машин скорой помощи для Украины
worldoftanks.eu
Один из крупнейших мировых разработчиков Wargaming запустил благотворительный проект в поддержку Украины. Все собранные средства будут направлены на закупку машин скорой помощи.
По сообщению фандрейзинговой платформы United24, в рамках проекта #WargamingUnited разработчики добавили уникальные украинские тематические наборы в шесть своих игр, а именно: World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.
В случае покупки кастомизированных украинских наборов, созданных художниками из студии в Киеве, игроки будут получать ценные игровые предметы и присоединятся к благотворительной акции.
Всю прибыль с продаж этого контента компания направит через United24 на приобретение специализированных реанимобилей типа С. Отмечается, что разработчик игр имеет аудиторию более 200 миллионов пользователей.
Инициатива проходит с 18 октября по 1 ноября. На вечер 18 октября игроки уже приобрели более 12 тысяч наборов.
Интересно, что в РФ быстро отреагировали на такую инициативу компанию. Так, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что из-за сбора средств в поддержку Украины игре World of Tanks грозит блокировка в России.
Отметим, что Wargaming не в первый раз поддерживает Украину: ранее разработчик игр жертвовал деньги на медицинские нужды и поддержку пострадавших в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.
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