Александр Красюк рассказал, где Усик проведет тренировочный лагерь перед боем с Фьюри
Украинец будет готовиться в Европе
Фото: kamp-sport.com
Глава K2 Promotions Александр Красюк в эфире Top Rank рассказал, где Александр Усик (21-0, 14 KO) будет проводить подготовку к поединку с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO):
"Мы запланировали тренировочный лагерь для Усика, который пройдет в Европе. Александр прибудет в Эр-Рияд из Испании. Упс, я сказал это вслух. Я сдал этот секрет… Так что Усик будет там тренироваться, заниматься подготовкой. Я могу пожелать удачи Тайсону и будем молиться за него, чтобы с ним было все в порядке и он вышел здоровым из следующего боя."
Напомним, что 28 октября Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну.
Популярное сейчас
- Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Барселона - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории