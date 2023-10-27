Александр Красюк рассказал, где Усик проведет тренировочный лагерь перед боем с Фьюри

Глава K2 Promotions Александр Красюк в эфире Top Rank рассказал, где Александр Усик (21-0, 14 KO) будет проводить подготовку к поединку с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO):

"Мы запланировали тренировочный лагерь для Усика, который пройдет в Европе. Александр прибудет в Эр-Рияд из Испании. Упс, я сказал это вслух. Я сдал этот секрет… Так что Усик будет там тренироваться, заниматься подготовкой. Я могу пожелать удачи Тайсону и будем молиться за него, чтобы с ним было все в порядке и он вышел здоровым из следующего боя."

Напомним, что 28 октября Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну.