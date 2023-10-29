"Сабо и Грозный": украинский наставник назвал лучших преподавателей на тренерских курсах

Украинский наставник Владимир Мазяр рассказал, как помогло ему обучение на тренера в его работе.

“ – Меня как тренера очень изменило лицензирование. Мне казалось, что у меня есть игровой опыт, и это важно. Но обучение на категорию "В" и особенно "А" PRO очень изменило мой взгляд на футбол. Кардинально.

Отлично, что это лицензирование у нас в Украине есть. Очень много знаний. Очень много направлений, фундамента. А дальше ты сам уже выбираешь.

‒ Кто лучший преподаватель?

– Вячеслав Грозный. Йожеф Сабо. Воронова – очень хороший психолог. Руководитель просто невероятный Валерий Шамардин. Наверное, лучший в Европе, и в мире”, - сказал Мазяр.