"Сабо и Грозный": украинский наставник назвал лучших преподавателей на тренерских курсах
Также отметил и Валерия Шамардина
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинский наставник Владимир Мазяр рассказал, как помогло ему обучение на тренера в его работе.
“ – Меня как тренера очень изменило лицензирование. Мне казалось, что у меня есть игровой опыт, и это важно. Но обучение на категорию "В" и особенно "А" PRO очень изменило мой взгляд на футбол. Кардинально.
Отлично, что это лицензирование у нас в Украине есть. Очень много знаний. Очень много направлений, фундамента. А дальше ты сам уже выбираешь.
‒ Кто лучший преподаватель?
– Вячеслав Грозный. Йожеф Сабо. Воронова – очень хороший психолог. Руководитель просто невероятный Валерий Шамардин. Наверное, лучший в Европе, и в мире”, - сказал Мазяр.
Владимир Мазяр находится без клуба. Последним его местом работы был “Акжайик Уральск” из Казахстана.
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