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СММ-щики France Football в Twitter переписали историю - отдали Золотой мяч-1986 Линекеру, а не Беланову

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Позже пост был удален, но извинения не были принесены

СММ-щики France Football в Twitter переписали историю - отдали Золотой мяч-1986 Линекеру, а не Беланову

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Неприятный для украинцев инцидент произошел вчера, 30 октября, на вручении Золотого мяча от France Football.

Во время церемонии награждения награду Герда Мюллера Эрлингу Холанду вручал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

При этом, на официальном аккаунте "Золотого мяча" в сети Twitter Линекаера представили как победителя награды в 1986 году, в то время как ЗМ выиграл форвард "Динамо" Игорь Беланов.

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В комментариях СММ-щикам журнала указали на ошибку, после чего пост был удален, но как говорится, осадочек остался.

Читайте такжеЛинекер: В 1986-м Золотой мяч должен был выиграть я, а не Беланов

Интересно, что не так давно в одном из интервью Линекер говорил, что именно он должен был выиграть "Золотой мяч" в 1986 году.

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В статье: Игорь Беланов Золотой мяч Гари Линекер
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Комментарии (2)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
31.10.2023 в 20:50
Та це ше пів біди. Донедавна , а може ще і досі , у Френс Футбол Бєланов і Блохін значилися, як футболісти росії. В загальному заліку виграних Золотих М’ячів у росії було 3 винагороди, а в України - один
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romajan (Киев)
31.10.2023 в 21:13
можно посилання? там де я знайшов - обидва під прапором СРСР
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