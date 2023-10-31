СММ-щики France Football в Twitter переписали историю - отдали Золотой мяч-1986 Линекеру, а не Беланову
Позже пост был удален, но извинения не были принесены
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Неприятный для украинцев инцидент произошел вчера, 30 октября, на вручении Золотого мяча от France Football.
Во время церемонии награждения награду Герда Мюллера Эрлингу Холанду вручал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.
При этом, на официальном аккаунте "Золотого мяча" в сети Twitter Линекаера представили как победителя награды в 1986 году, в то время как ЗМ выиграл форвард "Динамо" Игорь Беланов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В комментариях СММ-щикам журнала указали на ошибку, после чего пост был удален, но как говорится, осадочек остался.
Интересно, что не так давно в одном из интервью Линекер говорил, что именно он должен был выиграть "Золотой мяч" в 1986 году.
Популярное сейчас
- В российском Соликамске раздался взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
- Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это
- Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч
- Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Видео
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО