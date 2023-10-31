СММ-щики France Football в Twitter переписали историю - отдали Золотой мяч-1986 Линекеру, а не Беланову

Неприятный для украинцев инцидент произошел вчера, 30 октября, на вручении Золотого мяча от France Football.

Во время церемонии награждения награду Герда Мюллера Эрлингу Холанду вручал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

При этом, на официальном аккаунте "Золотого мяча" в сети Twitter Линекаера представили как победителя награды в 1986 году, в то время как ЗМ выиграл форвард "Динамо" Игорь Беланов.

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В комментариях СММ-щикам журнала указали на ошибку, после чего пост был удален, но как говорится, осадочек остался.

Интересно, что не так давно в одном из интервью Линекер говорил, что именно он должен был выиграть "Золотой мяч" в 1986 году.