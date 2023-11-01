Сабо - о Золотом мяче: Скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в Реал. Время Роналду прошло
Ну и Месси - заслужил
Фото: dynamo.kiev.ua
Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз, достался Лионелю Месси.
"Я поддерживаю выбор Месси. Он выиграл чемпионат мира и блестяще себя показал на Мундиале. В какой бы команде Месси не играл, он всегда является лидером. Кроме "ПСЖ" – там было больше разборок. Аргентинец уже возрастной игрок, но пока он самый лучший – забивает, отдает, может на квадратном метре раскрутить трех защитников.
У других нападающих нет таких качеств. Возьмем Холанда. Норвежец зависит от партнеров, а сам сотворить ничего не может. Он хороший наконечник атаки, но не универсальный игрок, как Месси.
Думаю, скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в "Реал", и именно Килиан будет получать "Золотые мячи". Он – ближайшая замена Месси. Роналду уже ничего не показывает, его время прошло", - сказал Сабо.
Популярное сейчас
- Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду
- УЕФА перенес матч с участием Маккаби Хайфа на нейтральное поле
- Бывший тренер Шахтера возглавил латиноамериканскую сборную
- Две легенды. Усик смотрел бой Фьюри рядом с Роналду – ВИДЕО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри