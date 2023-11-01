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Сабо - о Золотом мяче: Скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в Реал. Время Роналду прошло

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Ну и Месси - заслужил

Сабо - о Золотом мяче: Скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в Реал. Время Роналду прошло

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз, достался Лионелю Месси.

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"Я поддерживаю выбор Месси. Он выиграл чемпионат мира и блестяще себя показал на Мундиале. В какой бы команде Месси не играл, он всегда является лидером. Кроме "ПСЖ" – там было больше разборок. Аргентинец уже возрастной игрок, но пока он самый лучший – забивает, отдает, может на квадратном метре раскрутить трех защитников.

У других нападающих нет таких качеств. Возьмем Холанда. Норвежец зависит от партнеров, а сам сотворить ничего не может. Он хороший наконечник атаки, но не универсальный игрок, как Месси.

Думаю, скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в "Реал", и именно Килиан будет получать "Золотые мячи". Он – ближайшая замена Месси. Роналду уже ничего не показывает, его время прошло", - сказал Сабо.

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В статье: Лионель Месси Йожеф Сабо Золотой мяч Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.11.2023 в 17:43
Який фартовий цей Голанд! У який клуб не перейде - скрізь йому круті партнери трапляються!Ось би так Супрязі пофартило!
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