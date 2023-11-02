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Ребров: Опаздывал на матч Тоттенхэма и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу

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Бывший форвард сумел избежать наказания

Ребров: Опаздывал на матч Тоттенхэма и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил историю, которая приключилась с ним во время выступлений за "Тоттенхэм".

"Я помню дерби с "Арсеналом" в 2000 году – я застрял в очень плотной пробке и опаздывал. У меня не было другого выбора, кроме как оставить свою машину примерно в 300 метрах от "Уайт Харт Лейн" и побежать к стадиону. А в это время множество фанатов смеялись надо мной и шутили.

Я подумал: "У меня нет шансов сыграть сегодня". В конце концов, примерно за 20 минут до начала матча я добрался до раздевалки, и Джордж Грэм выглядел не очень счастливым.

Я был очень удивлён, услышав, как он сказал, что я начинаю игру в старте. Но при этом он заявил, что мне лучше забить, если я хочу избежать штрафа за опоздание. К счастью, я забил, и счёт стал равным 1:1", – сказал Ребров.

Напомним, Ребров был игроком "Тоттенхэма" с 2000 по 2004 год.

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В статье: Сергей Ребров Украина Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
FourFourTwo

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