ФИБА назвала матч Украина - Сербия одним из самых интересных в отборе на Евробаскет-2025
Встреча запланирована на 12 ноября
Фото: Getty Images
Женская сборная Украины стартует в отборе на Евробаскет-2025. Наша национальная команда первый матч квалификации сыграет 9 ноября в Белграде против сборной Сербии (19:00), а 12 ноября на площадке Олимпийского центра в Риге будет принимать Португалию (18:00).
Сайт ФИБА выделил игру сборной Украины против Сербии как один из шести в ближайшем игровом окне, который нельзя пропускать.
Говоря о матче украинок и сербок, сайт ФИБА напоминает, что Сербия – чемпионки Европы 2015 и 2021 годов, а на последнем чемпионате Европы в этом году сербки стали пятыми.
С другой стороны, Украина с Алиной Ягуповой, которые авторы называют "королевой".
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