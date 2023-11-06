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ФИБА назвала матч Украина - Сербия одним из самых интересных в отборе на Евробаскет-2025

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Встреча запланирована на 12 ноября

ФИБА назвала матч Украина - Сербия одним из самых интересных в отборе на Евробаскет-2025

Фото: Getty Images

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Женская сборная Украины стартует в отборе на Евробаскет-2025. Наша национальная команда первый матч квалификации сыграет 9 ноября в Белграде против сборной Сербии (19:00), а 12 ноября на площадке Олимпийского центра в Риге будет принимать Португалию (18:00).

Сайт ФИБА выделил игру сборной Украины против Сербии как один из шести в ближайшем игровом окне, который нельзя пропускать.

Говоря о матче украинок и сербок, сайт ФИБА напоминает, что Сербия – чемпионки Европы 2015 и 2021 годов, а на последнем чемпионате Европы в этом году сербки стали пятыми.

С другой стороны, Украина с Алиной Ягуповой, которые авторы называют "королевой".

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