Алина Ягупова пропустит матчи отбора на Евробаскет-2025

Женская сборная Украины начала подготовку к первым матчам квалификации Евробаскета-2025 против Сербии и Португалии.

Лидер и капитан сборной Украины Алина Ягупова не поможет своей команде. В субботу, 4 ноября, наша баскетболистка получила травму голеностопа в матче чемпионата Турции, выступая в составе Мерсина.

К тренировкам Алина сможет вернуться только через 10-14 дней, что делает невозможным ее участие в будущих матчах квалификации чемпионата Европы.

В составе сборной Украины будут готовиться 11 баскетболисток:

Дарья Дубнюк (Славия, Чехия), первый тренер Валерий Жартун;

Елизавета Митина (Томирис, Казахстан), первый тренер Екатерина Глухова;

Виктория Балабан (Нептунас, Литва); первый трернер Алла Быкова;

Кристина Филевич (Прикарпатье-Франковск, Украина), первый тренер Аида Евтушенко;

Елена Бойко (Торунь, Польша), первый тренер Валерий Жартун;

Мириам Уро-Нилле (Фрибург, Швейцария), первый тренер Людмила Иваненко;

Татьяна Юркевичус (Милан, Италия), первые тренеры Леонид Схабовский, Наталья Довгань;

Вероника Любинец (Клуж, Румыния), первый тренер Аида Евтушенко;

Евгения Путра (Каледония, Великобритания), первый тренер Елена Федченко;

Ольга Мазниченко (Орли, Франция), первый тренер Геннадий Шенгуров;

Владислава Волошина (Туран, Казахстан), первый тренер Елена Федченко:

Главный тренер - Евгений Мурзин

Ассистенты - Инна Кочубей, Елена Огородникова.

Матч Украина – Португалия в Риге будет благотворительным

Напомним, сборная Украины первый матч квалификации сыграет 9 ноября в Белграде против сборной Сербии (19:00), а 12 ноября на площадке Олимпийского центра в Риге будет принимать Португалию (18:00).