Алина Ягупова пропустит матчи отбора на Евробаскет-2025
Украинка сможет вернуться к тренировкам только через пару недель
фото - fiba.basketball
Женская сборная Украины начала подготовку к первым матчам квалификации Евробаскета-2025 против Сербии и Португалии.
Лидер и капитан сборной Украины Алина Ягупова не поможет своей команде. В субботу, 4 ноября, наша баскетболистка получила травму голеностопа в матче чемпионата Турции, выступая в составе Мерсина.
К тренировкам Алина сможет вернуться только через 10-14 дней, что делает невозможным ее участие в будущих матчах квалификации чемпионата Европы.
В составе сборной Украины будут готовиться 11 баскетболисток:
Дарья Дубнюк (Славия, Чехия), первый тренер Валерий Жартун;
Елизавета Митина (Томирис, Казахстан), первый тренер Екатерина Глухова;
Виктория Балабан (Нептунас, Литва); первый трернер Алла Быкова;
Кристина Филевич (Прикарпатье-Франковск, Украина), первый тренер Аида Евтушенко;
Елена Бойко (Торунь, Польша), первый тренер Валерий Жартун;
Мириам Уро-Нилле (Фрибург, Швейцария), первый тренер Людмила Иваненко;
Татьяна Юркевичус (Милан, Италия), первые тренеры Леонид Схабовский, Наталья Довгань;
Вероника Любинец (Клуж, Румыния), первый тренер Аида Евтушенко;
Евгения Путра (Каледония, Великобритания), первый тренер Елена Федченко;
Ольга Мазниченко (Орли, Франция), первый тренер Геннадий Шенгуров;
Владислава Волошина (Туран, Казахстан), первый тренер Елена Федченко:
Главный тренер - Евгений Мурзин
Ассистенты - Инна Кочубей, Елена Огородникова.
Матч Украина – Португалия в Риге будет благотворительным
Напомним, сборная Украины первый матч квалификации сыграет 9 ноября в Белграде против сборной Сербии (19:00), а 12 ноября на площадке Олимпийского центра в Риге будет принимать Португалию (18:00).
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