НБА. Михайлюк без очков провел матч с Миннесотой, Сакраменто Лень не смог обыграть Хьюстон

В ночь с 6 на 7 ноября украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели матчи в НБА и получили игровое время в своих командах.

Центровый Алексей Лень против Хьюстона сыграл 7 минут, за которые очков не набрал (0/1 трехочковые), сделал 3 подбора, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот. Показатель плюс-минус "10". При этом команда украинца проиграла 97:112.

Бостон проиграл впервые в сезоне, Миннесота дома обыграла "кельтов" в овертайме 114:109. Святослав Михайлюк сыграл 4 минут, ничем не отметился. Показатель плюс-минус "-2".

Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

"Индиана Пэйсерс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 152:111.

"Орландо Мэджик" — "Даллас Маверикс" — 102:117.

"Детройт Пистонс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 109:120.

"Филадельфия Сиксерс" — "Вашингтон Уизардс" — 146:128.

"Бруклин Нетс" — "Милуоки Бакс" — 125:129.

"Майами Хит" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 108:107.

"Нью-Йорк Никс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 111:97.

"Миннесота Тимбервулвз" — "Бостон Селтикс" — 114:109 ОТ.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Атланта Хоукс" — 126:117.

"Хьюстон Рокетс" — "Сакраменто Кингз" — 122:97.

"Чикаго Буллз" — "Юта Джаз" — 130:113.

"Денвер Наггетс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 134:116.