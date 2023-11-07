НБА. Михайлюк без очков провел матч с Миннесотой, Сакраменто Лень не смог обыграть Хьюстон
Результаты матчей НБА
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В ночь с 6 на 7 ноября украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели матчи в НБА и получили игровое время в своих командах.
Центровый Алексей Лень против Хьюстона сыграл 7 минут, за которые очков не набрал (0/1 трехочковые), сделал 3 подбора, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот. Показатель плюс-минус "10". При этом команда украинца проиграла 97:112.
Бостон проиграл впервые в сезоне, Миннесота дома обыграла "кельтов" в овертайме 114:109. Святослав Михайлюк сыграл 4 минут, ничем не отметился. Показатель плюс-минус "-2".
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
"Индиана Пэйсерс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 152:111.
"Орландо Мэджик" — "Даллас Маверикс" — 102:117.
"Детройт Пистонс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 109:120.
"Филадельфия Сиксерс" — "Вашингтон Уизардс" — 146:128.
"Бруклин Нетс" — "Милуоки Бакс" — 125:129.
"Майами Хит" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 108:107.
"Нью-Йорк Никс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 111:97.
"Миннесота Тимбервулвз" — "Бостон Селтикс" — 114:109 ОТ.
"Оклахома-Сити Тандер" — "Атланта Хоукс" — 126:117.
"Хьюстон Рокетс" — "Сакраменто Кингз" — 122:97.
"Чикаго Буллз" — "Юта Джаз" — 130:113.
"Денвер Наггетс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 134:116.
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