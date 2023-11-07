Сикан и Степаненко получили травмы в матче с Барселоной
Игроки не смогли доиграть матч
Фото: ФК Шахтер Донецк
Основные игроки донецкого "Шахтера" полузащитник Тарас Степаненко и форвард Даниил Сикан получили травмы во втором тайме матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны".
Главный тренер "Шахтера" был вынужден заменить обоих игроков. Вместо Сикана вышел Кевин Келси, а Степаненко заменил Егор Назарина.
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Напомним, что единственный гол в ворота "Барселоны" забил именно Сикан.
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