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Сикан и Степаненко получили травмы в матче с Барселоной

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Игроки не смогли доиграть матч

Сикан и Степаненко получили травмы в матче с Барселоной

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Основные игроки донецкого "Шахтера" полузащитник Тарас Степаненко и форвард Даниил Сикан получили травмы во втором тайме матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Главный тренер "Шахтера" был вынужден заменить обоих игроков. Вместо Сикана вышел Кевин Келси, а Степаненко заменил Егор Назарина.

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Напомним, что единственный гол в ворота "Барселоны" забил именно Сикан.

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Тарас Степаненко Барселона Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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