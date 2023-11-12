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Женская сборная уступила Португалии в квалификации на Евробаскет-2025

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Второе поражение подряд

Женская сборная уступила Португалии в квалификации на Евробаскет-2025

Фото: fbu.ua

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Женская сборная Украины проиграла Португалии номинально домашний матч в Риге в отборе на Евробаскет-2025 со счетом 63:78. Первый поединок квалификации Украина завершила с крупнейшего поражения в истории - Сербии украинки уступили со счетом 40:82.

Самой результативной в составе сборной Украины в этом матче стала Виктория Балабан, которая набрала 19 очков.

Следующие матчи отбора на Евробаскет-2025 Украина проведет в ноябре 2024-го. Тогда "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии и Сербии.

Евробаскет-2025. Квалификация. Первый тур
Украина - Португалия - 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)

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