Женская сборная уступила Португалии в квалификации на Евробаскет-2025
Второе поражение подряд
Фото: fbu.ua
Женская сборная Украины проиграла Португалии номинально домашний матч в Риге в отборе на Евробаскет-2025 со счетом 63:78. Первый поединок квалификации Украина завершила с крупнейшего поражения в истории - Сербии украинки уступили со счетом 40:82.
Самой результативной в составе сборной Украины в этом матче стала Виктория Балабан, которая набрала 19 очков.
Следующие матчи отбора на Евробаскет-2025 Украина проведет в ноябре 2024-го. Тогда "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии и Сербии.
Евробаскет-2025. Квалификация. Первый тур
Украина - Португалия - 63:78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)
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