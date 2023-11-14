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Украинский спортсмен сбежал из сборной после чемпионата мира в Италии, чтобы избежать мобилизации

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Спортсмен покинул расположение команды ночью, пока команда спала

Украинский спортсмен сбежал из сборной после чемпионата мира в Италии, чтобы избежать мобилизации

Фото: Instagram Артура Білана

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Профессиональный рыбак Артур Билан покинул расположение сборной Украины во время выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии.

Спортсмен написал, что получил две повестки от представителей ТЦК и не имеет возможностей "решить" вопрос. Об инциденте сообщил капитан украинской сборной по уличной рыбалке Даниил Лясов на своей Facebook-странице, но впоследствии удалил сообщение.

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Билан также отметил, что понимает: карьера в Украине для него уже завершена.

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Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.11.2023 в 14:22
Мля , а такі ще чемпіонати бувають !!!? Не юховий спосіб потусить за кордоном ! В країні війна - на бруківку , церкви , стадіони чув дерибани . Ну , сцуко , на чемпіонат вуличної рибалки можна кошти викинуть , потусить "обраним" рибалкам на шару - для мене це вперше . Та ще й чямпеон зкомуниздився !
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Комментарии 2
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.11.2023 в 14:22
Мля , а такі ще чемпіонати бувають !!!? Не юховий спосіб потусить за кордоном ! В країні війна - на бруківку , церкви , стадіони чув дерибани . Ну , сцуко , на чемпіонат вуличної рибалки можна кошти викинуть , потусить "обраним" рибалкам на шару - для мене це вперше . Та ще й чямпеон зкомуниздився !
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Баpceлиниуc
14.11.2023 в 14:33
Боже мой, я еле тебя прочитал. Разве так можно? Ну ладно я, культурный и тактичный человек, а ведь другой бы тебя и накуй бы послал. О времена, о нравы...
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