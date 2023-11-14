Украинский спортсмен сбежал из сборной после чемпионата мира в Италии, чтобы избежать мобилизации
Спортсмен покинул расположение команды ночью, пока команда спала
Фото: Instagram Артура Білана
Профессиональный рыбак Артур Билан покинул расположение сборной Украины во время выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии.
Спортсмен написал, что получил две повестки от представителей ТЦК и не имеет возможностей "решить" вопрос. Об инциденте сообщил капитан украинской сборной по уличной рыбалке Даниил Лясов на своей Facebook-странице, но впоследствии удалил сообщение.
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Билан также отметил, что понимает: карьера в Украине для него уже завершена.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.11.2023 в 14:22
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