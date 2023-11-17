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Минспорта удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину

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Не выдержали бурной реакции со стороны пользователей

Минспорта удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину в установленные сроки. Обновленный список "уклонистов" вызвал волну непонимания в социальных сетях.

Напомним, всего в базе оказалось 304 человека, в том числе и футболисты национальной команды. Речь идет о таких игроках, как Артем Довбик ("Жирона"), Илья Забарный ("Борнмут"), Михаил Мудрик ("Челси") и Анатолий Трубин ("Бенфика").

В перечне есть другие известные футболисты - Владислав Кулач ("Зиря"), Сергей Булеца ("Заглембе") и Артем Громов (свободный агент).

Минспорта удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину - изображение 1

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Артем Громов Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Владислав Кулач Артем Довбик ФК Заглембе (Любин) Борнмут Жирона Сергей Булеца Михаил Мудрик Зиря Илья Забарный Анатолий Трубин
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Источник:
mms.gov.ua
Комментарии
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scorpius (Ck)
17.11.2023 в 12:16
То есть когда эти игроки уезжали подписывать контракты и играть в других странах, ММСУ установила сроки возвращения через месяц-два? Либо вопросы к погранслужбе, либо сами себя выставили некомпетентными лошарами
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Комментарии 2
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scorpius (Ck)
17.11.2023 в 12:16
То есть когда эти игроки уезжали подписывать контракты и играть в других странах, ММСУ установила сроки возвращения через месяц-два? Либо вопросы к погранслужбе, либо сами себя выставили некомпетентными лошарами
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 12:14
есть кем заменить их --депутаты и их сыновья -родственники
sticker
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