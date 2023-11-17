Минспорта удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину

Министерство молодежи и спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину в установленные сроки. Обновленный список "уклонистов" вызвал волну непонимания в социальных сетях.

Напомним, всего в базе оказалось 304 человека, в том числе и футболисты национальной команды. Речь идет о таких игроках, как Артем Довбик ("Жирона"), Илья Забарный ("Борнмут"), Михаил Мудрик ("Челси") и Анатолий Трубин ("Бенфика").

В перечне есть другие известные футболисты - Владислав Кулач ("Зиря"), Сергей Булеца ("Заглембе") и Артем Громов (свободный агент).