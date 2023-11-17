Минспорта удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину
Не выдержали бурной реакции со стороны пользователей
Фото: УАФ
Министерство молодежи и спорта Украины удалило список спортсменов, не вернувшихся в Украину в установленные сроки. Обновленный список "уклонистов" вызвал волну непонимания в социальных сетях.
Напомним, всего в базе оказалось 304 человека, в том числе и футболисты национальной команды. Речь идет о таких игроках, как Артем Довбик ("Жирона"), Илья Забарный ("Борнмут"), Михаил Мудрик ("Челси") и Анатолий Трубин ("Бенфика").
В перечне есть другие известные футболисты - Владислав Кулач ("Зиря"), Сергей Булеца ("Заглембе") и Артем Громов (свободный агент).
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scorpius (Ck)
17.11.2023 в 12:16
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