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"Обстоятельства сложились так, что я решил уйти": Демьяненко о своем уходе с должности исполняющего обязанности АВФУ

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Легенда киевского Динамо о своем уходе с должности главы Ассоциации ветеранов футбола Украины.

"Обстоятельства сложились так, что я решил уйти": Демьяненко о своем уходе с должности исполняющего обязанности АВФУ

Український футбол

UA-Футбол
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Анатолий Демьяненко объявил о своем уходе с должности исполняющего обязанности председателя Ассоциации ветеранов футбола Украины.

"В сентябре позапрошлого года в непростой ситуации меня попросили возглавить Ассоциацию ветеранов футбола Украины в статусе исполняющего обязанности. Я согласился и делал все, чем мог быть полезным. Пока обстоятельства сложились так, что я решил уйти с должности руководителя АВФУ. Это решение я принял по личным причинам. Сейчас я продолжаю работать в УАФ и остаюсь в футболе, потому что футбол - это моя жизнь", — цитирует Демьяненко официальный сайт УАФ.

Напомним, Анатолий Демьяненко - заслуженный мастер спорта СССР. Участник трех чемпионатов мира и один из самых результативных защитников в истории "Динамо Киев".

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Анатолий Демьяненко
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Источник:
УАФ
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