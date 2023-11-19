"Обстоятельства сложились так, что я решил уйти": Демьяненко о своем уходе с должности исполняющего обязанности АВФУ

Анатолий Демьяненко объявил о своем уходе с должности исполняющего обязанности председателя Ассоциации ветеранов футбола Украины.

"В сентябре позапрошлого года в непростой ситуации меня попросили возглавить Ассоциацию ветеранов футбола Украины в статусе исполняющего обязанности. Я согласился и делал все, чем мог быть полезным. Пока обстоятельства сложились так, что я решил уйти с должности руководителя АВФУ. Это решение я принял по личным причинам. Сейчас я продолжаю работать в УАФ и остаюсь в футболе, потому что футбол - это моя жизнь", — цитирует Демьяненко официальный сайт УАФ.