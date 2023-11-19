"Обстоятельства сложились так, что я решил уйти": Демьяненко о своем уходе с должности исполняющего обязанности АВФУ
Легенда киевского Динамо о своем уходе с должности главы Ассоциации ветеранов футбола Украины.
Український футбол
Анатолий Демьяненко объявил о своем уходе с должности исполняющего обязанности председателя Ассоциации ветеранов футбола Украины.
"В сентябре позапрошлого года в непростой ситуации меня попросили возглавить Ассоциацию ветеранов футбола Украины в статусе исполняющего обязанности. Я согласился и делал все, чем мог быть полезным. Пока обстоятельства сложились так, что я решил уйти с должности руководителя АВФУ. Это решение я принял по личным причинам. Сейчас я продолжаю работать в УАФ и остаюсь в футболе, потому что футбол - это моя жизнь", — цитирует Демьяненко официальный сайт УАФ.
Напомним, Анатолий Демьяненко - заслуженный мастер спорта СССР. Участник трех чемпионатов мира и один из самых результативных защитников в истории "Динамо Киев".
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