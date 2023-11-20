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Назовете стартовые составы сборных Италии и Украины в четвертьфинале ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол

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Кого было вспомнить труднее всего?

Назовете стартовые составы сборных Италии и Украины в четвертьфинале ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

20 ноября сборная Украины проведет важнейший поединок в этом году. В рамках последнего тура отбора на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва в Леверкузене будут принимать команду Италии. Нашим соотечественникам нужна исключительно победа, чтобы напрямую попасть на континентальное первенство, которое в следующем году пройдет в Германии.

Не впервые в крайне важных матчах украинцев соперником выступают итальянцы. На историческом для нас чемпионате мира 2006 года подопечные тогда Олега Блохина добрались до четвертьфинала, где проиграли будущему победителю турнира сборной Италии.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните стартовые составы команд в том матче, пройдя наш квиз. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет попадаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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