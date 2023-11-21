Женская сборная Украины по гандболу назвала состав на сборы в Конча-Заспе

29 ноября стартует чемпионат мира по гандболу, одним из участников которого является женская сборная Украины. Турнир будет принимать Дания, Норвегия и Швеция.

Заключительный этап подготовки команды пройдет на собрании в Олимпийском центре "Конча-Заспа", которое стартует 20 ноября.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная сыграет 29 числа против чемпионок мира-2013 сборной Бразилии.

На собрание вызвано 20 игроков.

Состав сборной Украины на сборы в Конча-Заспе 20-26 ноября

Вратари:

Юдит Балог (VASAS, Венгрия, 07.08.1995)

Мария Гладун ("Локомотива", Хорватия, 22.09.1996)

Виктория Салтанюк ("Кобежице", Польша, 08.10.2000)

Центральные:

Марьяна Маркевич ("Галичанка", 05.01.1998)

Тамара Смбатян ("Альба Фехервар", Венгрия, 19.03.1995)

Левые полусредние:

Карина Соскида ("Ювента", Словакия, 22.06.2005)

Юлия Андрейчук (Dacia Mioveni, Румыния, 17.05.1992)

Татьяна Поляк ("Галичанка", 27.07.1999)

Анастасия Оржаховская ("Спартак-ШВСМ", 26.05.2003)

Анастасия Пархоменко ("Спартак-ШВСМ", 04.01.2007)

Правая полусредняя:

Евгения Когуч ("Ювента", Словакия, 05.08.2003)

Левые крайние:

Алиса Петров ("Карпаты", 12.02.2003)

Марина Коновалова ("Галичанка", 19.11.1996)

Олеся Дяченко ("Галичанка", 02.03.2003)

Правые крайние:

Милана Шукаль ("Галичанка", 16.08.2001)

Екатерина Козак ("Галичанка", 06.12.2002)

Линейные:

Ирина Прокопьяк ("Галичанка", 11.06.2003)

Анастасия Мелекесцева ("Кобежице", Польша, 23.05.1998)

Андреяна Науменко (Zalau Romania, Румыния, 12.12.1998)

Карина Колодюк ("Карпаты", 19.04.2001)

Главный тренер – Виталий Андронов