Женская сборная Украины по гандболу назвала состав на сборы в Конча-Заспе
Состав состоит в основном из молодежи
ФГУ
29 ноября стартует чемпионат мира по гандболу, одним из участников которого является женская сборная Украины. Турнир будет принимать Дания, Норвегия и Швеция.
Заключительный этап подготовки команды пройдет на собрании в Олимпийском центре "Конча-Заспа", которое стартует 20 ноября.
Свой первый матч на чемпионате мира сборная сыграет 29 числа против чемпионок мира-2013 сборной Бразилии.
На собрание вызвано 20 игроков.
Состав сборной Украины на сборы в Конча-Заспе 20-26 ноября
Вратари:
Юдит Балог (VASAS, Венгрия, 07.08.1995)
Мария Гладун ("Локомотива", Хорватия, 22.09.1996)
Виктория Салтанюк ("Кобежице", Польша, 08.10.2000)
Центральные:
Марьяна Маркевич ("Галичанка", 05.01.1998)
Тамара Смбатян ("Альба Фехервар", Венгрия, 19.03.1995)
Левые полусредние:
Карина Соскида ("Ювента", Словакия, 22.06.2005)
Юлия Андрейчук (Dacia Mioveni, Румыния, 17.05.1992)
Татьяна Поляк ("Галичанка", 27.07.1999)
Анастасия Оржаховская ("Спартак-ШВСМ", 26.05.2003)
Анастасия Пархоменко ("Спартак-ШВСМ", 04.01.2007)
Правая полусредняя:
Евгения Когуч ("Ювента", Словакия, 05.08.2003)
Левые крайние:
Алиса Петров ("Карпаты", 12.02.2003)
Марина Коновалова ("Галичанка", 19.11.1996)
Олеся Дяченко ("Галичанка", 02.03.2003)
Правые крайние:
Милана Шукаль ("Галичанка", 16.08.2001)
Екатерина Козак ("Галичанка", 06.12.2002)
Линейные:
Ирина Прокопьяк ("Галичанка", 11.06.2003)
Анастасия Мелекесцева ("Кобежице", Польша, 23.05.1998)
Андреяна Науменко (Zalau Romania, Румыния, 12.12.1998)
Карина Колодюк ("Карпаты", 19.04.2001)
Главный тренер – Виталий Андронов
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