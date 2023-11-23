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С Романчуком в составе. Сборная Украины назвала состав на Евро-2023 по плаванию на короткой воде

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Соревнования стартуют в начале декабря

С Романчуком в составе. Сборная Украины назвала состав на Евро-2023 по плаванию на короткой воде

Новина українською

Сборная Украины по плаванию проводит подготовку к чемпионату Европы-2023 на короткой воде.

Для нашей команды это будет первое участие за 4 года В 2021-м сборная отказалась соревноваться на континентальном первенстве в российской Казани.

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На соревнования сборная отправится в составе шести пловцов.

Состав Украины на Евро-2023 на короткой воде:

Михаил Романчук, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Владислав Бухов, Максим Овчинников, Вадим Науменко

Напомним, что соревнования состоятся с 5-10 декабря в Отопене, Румыния.

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Источник:
Суспільне Спорт
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