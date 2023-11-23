  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко, Свитолина, Усик, Зинченко вошли в рейтинг "100 лидеров Украины во время войны" от Украинской правды
В тренде

Шевченко, Свитолина, Усик, Зинченко вошли в рейтинг "100 лидеров Украины во время войны" от Украинской правды

Общие новости
Обновлено

Также в категории спорт Ольга Харлан, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, Людмила Лузан и молодежная сборная Украины по футболу

Шевченко, Свитолина, Усик, Зинченко вошли в рейтинг "100 лидеров Украины во время войны" от Украинской правды

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Известный портал "Украинская правда" опубликовал рейтинг из сотни украинцев, лидеров Украины в условиях войны.

"УП" разбила представителей рейтинга по категориям без условных мест лидерства.

В рейтинг вошли представители украинского спорта: теннисистка Элина Свитолина, футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко, фехтовальщица Ольга Харлан, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, боксер Александр Усик, каноистка Людмила Лузан и молодежная сборная Украины по футболу.

Также в категорию "Защитники" попала парамедикиня Юлия "Тайра" Паевская, которая в начале осени представляла Украину на Играх непобежденных-2023.

Жюри оценивало участников рейтинга по следующим критериям: вклад в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, лидерство и добродетель.

По теме
yellow-arrow
Александр Абраменко выставил на благотворительный аукцион свои медали Олимпийских игр
yellow-arrow
РФ касетными снарядами обстреляла Чернобаевку: трое погибших, 5 раненых
yellow-arrow
В Польше заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Андрей Шевченко Украина U-21 Александр Зинченко Александр Усик Ольга Харлан Элина Свитолина Ярослава Магучих Людмила Лузан Марина Бех-Романчук Юлия Тайра Паевская война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УП
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.11.2023 в 19:38
Класно.. А хлопці в окопах на першу сотню, які роблять найбільший вклад, не розглядались?....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.11.2023 в 19:38
Класно.. А хлопці в окопах на першу сотню, які роблять найбільший вклад, не розглядались?....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости