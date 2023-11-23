Шевченко, Свитолина, Усик, Зинченко вошли в рейтинг "100 лидеров Украины во время войны" от Украинской правды

Известный портал "Украинская правда" опубликовал рейтинг из сотни украинцев, лидеров Украины в условиях войны.

"УП" разбила представителей рейтинга по категориям без условных мест лидерства.

В рейтинг вошли представители украинского спорта: теннисистка Элина Свитолина, футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко , фехтовальщица Ольга Харлан, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, боксер Александр Усик, каноистка Людмила Лузан и молодежная сборная Украины по футболу.

Также в категорию "Защитники" попала парамедикиня Юлия "Тайра" Паевская, которая в начале осени представляла Украину на Играх непобежденных-2023.

Жюри оценивало участников рейтинга по следующим критериям: вклад в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, лидерство и добродетель.