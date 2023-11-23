Шевченко, Свитолина, Усик, Зинченко вошли в рейтинг "100 лидеров Украины во время войны" от Украинской правды
Также в категории спорт Ольга Харлан, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, Людмила Лузан и молодежная сборная Украины по футболу
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Известный портал "Украинская правда" опубликовал рейтинг из сотни украинцев, лидеров Украины в условиях войны.
"УП" разбила представителей рейтинга по категориям без условных мест лидерства.
В рейтинг вошли представители украинского спорта: теннисистка Элина Свитолина, футболисты Андрей Шевченко и
Также в категорию "Защитники" попала парамедикиня Юлия "Тайра" Паевская, которая в начале осени представляла Украину на Играх непобежденных-2023.
Жюри оценивало участников рейтинга по следующим критериям: вклад в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, лидерство и добродетель.
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