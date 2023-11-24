Арена Львов закупит системы видеонаблюдения у китайской компании, которая сотрудничает с Ираном

Государственное предприятие "Арена Львов" заключило соглашение стоимостью 8,68 млн грн на покупку новой системы видеомониторинга от китайской компании Tiandy, находящейся в "черном списке" министерства торговли США за сотрудничество иранским Корпусом стражей Исламской революции.

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Подряд на поставку и установку оборудования для системы видеомониторинга, в том числе 305 камер видеонаблюдения от китайских производителей Tiandy (302 камеры) и Хiamen Milesight (3 камеры), получила харьковская компания "Системное пространство", соглашение должно быть исполнено до конца этого года.

В стоимость сделки также включено 14 мониторов, два сервера, программное обеспечение и компьютерное оборудование для рабочих мест девяти операторов системы видеомониторинга.

Исполняющий обязанности директора ГП "Арена Львов" Юрий Майборода объясняет потребность в новой системе видеомониторинга соображениями безопасности.

Интересно, что основной производитель новой системы видеомониторинга для "Арены Львов" – китайская компания Tiandy Technologies – с декабря 2022 включена в "черный список" министерства торговли США. Одной из причин применения санкций стало сотрудничество Tiandy с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), который США сочли террористической организацией. Среди прочего именно КСИР ответственен за производство и поставку россиянам ударных беспилотников Shahed, которыми атакуют украинские города.

Впрочем, руководство арені настаивает, что закупка камер наблюдения Tiandy Technologies не противоречит санкционной политике Украины, поскольку компания не включена в украинский список "международных спонсоров войны" от НАПК.

Ну и отметим, что уже больше 20 месяцев "Арена Львов" функционирует в особом режиме. В первые месяцы полномасштабного вторжения россиян стадион активно использовался как шелтер для беженцев, но в начале этого года его закрыли. На стадионе периодически проходят футбольные матчи, но без зрителей.