Кубок мира 2023/2024. Петренко – в ТОП 25 индивидуальной гонки Эстерсунда
Результаты индивидуальной гонки
Сегодня, 26 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась индивидуальная гонка у женщин.
Победу в забеге на 15 километров одержала представительница Италии, обладательница красного биба лидера в данной дисциплине Лиза Витоцци, серебро у представительницы Германии Франциски Пройс, а ТОП 3 замкнула ее соотечественница Ванесса Фойгт.
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Что касается украинок, то лучшей из наших стала Ирина Петренко, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 22-й позиции.
Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Лиза Витоцци (0+0+1+0)
2. Франциска Пройс (0+0+0+0) (+0,1)
3. Ванесса Фойгт (0+0+0+0) (+10,1)
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22. Ирина Петренко (0+1+0+1) (+3.00,6)
40. Анна Кривонос (0+0+0+2) (+4.08,2)
43. Кристина Дмитренко (1+0+0+1) (+4.15,6)
48. Любовь Кипяченкова (0+1+0+1) (+4.34,6)
83. Анастасия Меркушина (1+0+2+2) (+7.55,9)
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