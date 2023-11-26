Кубок мира 2023/2024. Петренко – в ТОП 25 индивидуальной гонки Эстерсунда

Сегодня, 26 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Победу в забеге на 15 километров одержала представительница Италии, обладательница красного биба лидера в данной дисциплине Лиза Витоцци, серебро у представительницы Германии Франциски Пройс, а ТОП 3 замкнула ее соотечественница Ванесса Фойгт.

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Что касается украинок, то лучшей из наших стала Ирина Петренко, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 22-й позиции.

Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд

Индивидуальная гонка

Женщины

1. Лиза Витоцци (0+0+1+0)

2. Франциска Пройс (0+0+0+0) (+0,1)

3. Ванесса Фойгт (0+0+0+0) (+10,1)

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22. Ирина Петренко (0+1+0+1) (+3.00,6)

40. Анна Кривонос (0+0+0+2) (+4.08,2)

43. Кристина Дмитренко (1+0+0+1) (+4.15,6)

48. Любовь Кипяченкова (0+1+0+1) (+4.34,6)

83. Анастасия Меркушина (1+0+2+2) (+7.55,9)