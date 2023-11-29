Шевчук: Кажется, лучше подать заявку стать Президентом Украины, чем баллотироваться на пост главы Ровенской ассоциации
Вячеслав Шевчук подал заявление на выборы президента ассоциации ровенского футбола
Фото: УПЛ ТБ
Бывший вице-президент "Вереса" Вячеслав Шевчук рассказал о своих дальнейших планах после ухода с этой должности.
– Кем сейчас является Вячеслав Шевчук?
– Вы знаете, что я ушел с должности вице-президента "Вереса" и подал заявление на выборы президента ассоциации ровенского футбола. Я ушел с должности для того, чтобы не было каких-то двойных стандартов, что я от "Вереса" иду.
– Когда должны быть эти выборы? Какая там вообще процедура?
– Честно сказать, подать заявку на выборы президента ассоциации – это очень непросто. Без всяких приколов. Мне кажется, лучше подать заявку стать Президентом Украины. Потому что очень много всяких моментов, бюрократии. Я, честно, еще не знаю, буду ли я участвовать или примут меня в эти выборы.
– То есть, просто у тебя есть желание, и у тебя есть какой-то пакет документов?
– Собран пакет документов, все подано, все сделано. Я надеюсь, 9 декабря состоятся выборы, и я буду и еще два кандидата.
– Что для этого нужно? Тебя кто должен выдвинуть? Какие-то общественные организации или кто?
– Да, есть общественная организация – из Ровенской, разумеется, области. Я выдвигаюсь от острожской организации.
– А кто еще два кандидата?
– Олег Кучер – это человек Хахлева (Алексей Хахлев – последний глава Ровенской областной ассоциации футбола – прим.), который в течение 5 лет работал его ассистентом и помощником первым.
И еще один человек – из ровенского футбола тоже. Не помню фамилию, потому что я с ней не знаком, – сказал Шевчук.
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