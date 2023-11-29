В НАТО отрицают заявления, что у украинского военного руководства нет плана войны

В НАТО отмечают, что заявления и предположения о том, что у военного руководства Украины нет "плана замысла" войны, некорректны и не соответствуют действительности. План есть, но его воплощение является очень сложной задачей, даже с той поддержкой, которую оказывает Запад.

Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генерал Альянса, который общался на условиях анонимности, отметил, что партнеры Украины не навязывают ВСУ конкретного подхода в ведении войны, поскольку считают, что ВСУ эффективнее определяют планирование самостоятельно, а задача союзников – поддерживать Украину, предоставляя необходимое вооружение.

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При этом представитель Альянса опроверг предположения, которые звучат от отдельных политиков в Украине, что "у Залужного нет плана".

"То, как генерал Залужный описал ситуацию – является точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым – это также правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана – чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", – пояснил он.

Также в Альянсе подчеркивают важность отдельных успешных операций ВСУ.

"То, что им удалось достичь такого на Черном море, доказывает, что Украина чрезвычайно успешна и у нее есть план для достижения успеха", – добавил генерал НАТО.

Ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими лицами. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".