Кристина Дмитренко: На стойке у меня совсем отмерзли руки
Украинка прокомментировала сложившуюся ситуацию
Фото: sport.novyny.live
Сборная Украины по биатлону заняла 12-е место в первой классической женской эстафете.
Первой бежала Кристина Дмитренко, которая с двумя дополнительными патронами прошла второй огневой рубеж.
Украинка потратила на второй рубеж 1:01.2 минуты. После гонки биатлонистка рассказала, что стало причиной такого результата.
"То, что произошло на стойке - у меня совсем отмерзли руки, я беру этот дополнительный патрон и не чувствую - есть он у меня в руках или нет. Я смотрю на него, пытаюсь развернуть, вставить, у меня не получается. Я три патрона просто выпустила из рук. Очень стыдно перед девочками в первую очередь, перед тренерами.
С самой винтовкой все было в порядке, я не чувствовала рук. Надо было работать с пяти, чтобы эти дополнительные патроны не трогать. Так уже получилось.
Не могу описать свои эмоции полностью, потому что мы в прямом эфире, это увидит моя мама и многие зрители. Но что могу сказать - это было тяжело, и честно - я офигела на первом круге, потому что так "нажралась" рядом с этими девушками. Я уже еду, думаю, капец, где брать силы на последний круг. То что по трассе - это одно. Я старалась держаться".
"Было трудно, но я старалась и второй круг держаться поближе, где-то отпускала все равно. Я старалась. То что произошло на "стойке" - я много времени потеряла. Что-то мне не везет со "стойкой" на этом этапе.
"На данный момент не могу вынести плюсов, здесь были такие ошибки, а это эстафета, понимаю, что девушкам бежать. Пыталась на последнем круге догнать на зубах, на таких соплях. Я подвела девушек в первую очередь", - добавила биатлонистка.
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