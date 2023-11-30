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Прима: Удалось отработать на 80% из 100%

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Украинец прокомментировал итоги эстафеты

Прима: Удалось отработать на 80% из 100%

Новина українською

В шведском Эстерсунде прошла первая мужская эстафета биатлонного сезона 2023/24. Украина заняла в гонке 14-е место.

В составе Украины выступили Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

После гонки Артем Прима в комментарии "Суспільне Спорт" оценил свое выступление.

"В принципе, удалось отработать, можно сказать, что на 80% из 100%. Не очень доволен стрельбой лежа, не знаю, куда были промахи. Вроде все было стандартно, стабильно, по пульсу все было прекрасно - работай с пятки и беги дальше. Не знаю, может, спешил. Стоя более-менее нормально, работал в своем режиме, более быстро, и на дистанции [тоже]", - сказал Прима.

"Чувствовал себя лучше на трассе, не скажу, что это на какой-то свой уровень возвращаюсь, лыжи работали хорошо, можно было держаться на дистанции. Думаю, что дальше буду набирать и выходить на свой уровень".

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Артем Прима
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Источник:
Суспільне Спорт
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