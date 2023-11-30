Прима: Удалось отработать на 80% из 100%
Украинец прокомментировал итоги эстафеты
В шведском Эстерсунде прошла первая мужская эстафета биатлонного сезона 2023/24. Украина заняла в гонке 14-е место.
В составе Украины выступили Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.
После гонки Артем Прима в комментарии "Суспільне Спорт" оценил свое выступление.
"В принципе, удалось отработать, можно сказать, что на 80% из 100%. Не очень доволен стрельбой лежа, не знаю, куда были промахи. Вроде все было стандартно, стабильно, по пульсу все было прекрасно - работай с пятки и беги дальше. Не знаю, может, спешил. Стоя более-менее нормально, работал в своем режиме, более быстро, и на дистанции [тоже]", - сказал Прима.
"Чувствовал себя лучше на трассе, не скажу, что это на какой-то свой уровень возвращаюсь, лыжи работали хорошо, можно было держаться на дистанции. Думаю, что дальше буду набирать и выходить на свой уровень".
Популярное сейчас
- Стало известно, какие оценки получил Зинченко за матч с Лансом
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи
- Комитет ВР рассмотрит увольнение "слуги народа" Безуглой с должности главы подкомитета после ее критики Залужного
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года