Санитра: Сегодня эстафету мы проиграли на одном рубеже

Тренер сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги мужской эстафеты.

Напомним, Украина заняла в гонке 14-е место.

О 14-м месте Украины

"Сегодня эстафету мы проиграли на одном рубеже. Непонятно, что там Антон Дудченко творил на "лежке". Если бы он нормально отстрелял, то на трассе мог бы бороться. Наша позиция была хорошая, мы могли бороться за 7-8 место. Скажу, что ребята сегодня лучше работали на трассе. Однако, еще есть к чему стремиться. Нам нужно вернуться в ту форму, которая была на подготовке в Финляндии".

О выступлении Антона Дудченко

"Я думаю, что немного уверенности Антону не хватает в стрельбе лежа. Нам нужно что-то изменить. Один раз он отстреляется хорошо, потом снова проблемы, особенно в "лежке". Будем искать варианты, чтобы он смог себя нормально показать и на стрельбе".

Об этапе Тараса Лесюка

"Не о чем думать, был контакт, поэтому не нужно отпускать соперников. В эстафете тактика по темпу не может работать, он правильно делал, что держался [швейцарца Никласа] Хартвега. Ведь тот сильный ходом, поэтому он бежал с ним. Было нужно в стрельбе стоя закрыть одним дополнительным патроном и я был бы доволен. Проиграл на своем этапе 53 секунды Йоханнесу Бё, поэтому я думаю, что это было правильно. Нужно было на "стойке" закрыть одним дополнительным и я был бы доволен. Тарас проиграл на круге 53 секунды Йоханнесу, поэтому я думаю, что это было правильно".

Об этапе Артема Примы

"Артем очень хорошо отстрелялся, со стрельбой у него нет проблем. Но его скорость мне еще не нравится. Сначала он был достаточно тяжелым. В конце немного проснулся, но пока это еще не тот Артем, которого бы я хотел видеть на трассе".

О составе на спринтерскую гонку

"100% будут бежать Денис Насыко и Богдан Цымбал. Из этой четверки, которая бежала эстафету, один будет отдыхать. Кто именно - определим завтра утром".