На войне с Россией погиб экс-защитник Волыни и тернопольской Нивы Роман Годованый
Ему было 33 года
фото из соцсетей
29 ноября на войне с Россией погиб бывший защитник "Волыни" и тернопольской "Нивы" Роман Годованый.
Ему было 33 года.
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Как сообщает Чортковский ТЦК, солдат Годованый погиб 29 ноября во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда.
По информации журналиста Романа Бебеха, у Годованого остались двое детей и жена. Он служил в 33-й бригаде. Ночью Годованый был на боевом выходе, а по его подразделению начал работать танк. Бойцы забежали в посадку и там зацепили растяжку.
Бебех организовал сбор в помощь семье погибшего.
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Spokoyno (Київ)
01.12.2023 в 00:04
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