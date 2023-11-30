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На войне с Россией погиб экс-защитник Волыни и тернопольской Нивы Роман Годованый

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Ему было 33 года

На войне с Россией погиб экс-защитник Волыни и тернопольской Нивы Роман Годованый

фото из соцсетей

Новина українською

29 ноября на войне с Россией погиб бывший защитник "Волыни" и тернопольской "Нивы" Роман Годованый.

Ему было 33 года.

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Как сообщает Чортковский ТЦК, солдат Годованый погиб 29 ноября во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда.

По информации журналиста Романа Бебеха, у Годованого остались двое детей и жена. Он служил в 33-й бригаде. Ночью Годованый был на боевом выходе, а по его подразделению начал работать танк. Бойцы забежали в посадку и там зацепили растяжку.

Бебех организовал сбор в помощь семье погибшего.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.12.2023 в 00:04
СЛАВА та вічна пам'ять ГЕРОЮ!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
01.12.2023 в 00:04
СЛАВА та вічна пам'ять ГЕРОЮ!
Ответить
0
0

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