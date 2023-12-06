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Динамо - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Динамо - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925" проведут перенесенный матч 3-го тура. Поединок пройдет на домашней арене киевлян - стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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"Бело-синие" под руководством нового старого наставника Александра Шовковского провели 2 матча и одержали 2 победы. В свою очередь харьковский коллектив не может набрать очки в последний трех матчах, потерпев сразу 3 гостевых поражения.

Разрыв между командами составляет 7 очков, однако у столичного клуба есть 4 матча в запасе.

Перенесенный матч 3-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и харьковским "Металлистом 1925" состоится в четверг, 7-го декабря 2023-го года, в 15:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на 2+2.

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Трансляция матча Динамо - Металлист 1925
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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