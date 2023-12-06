Динамо - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925" проведут перенесенный матч 3-го тура. Поединок пройдет на домашней арене киевлян - стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
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"Бело-синие" под руководством нового старого наставника Александра Шовковского провели 2 матча и одержали 2 победы. В свою очередь харьковский коллектив не может набрать очки в последний трех матчах, потерпев сразу 3 гостевых поражения.
Разрыв между командами составляет 7 очков, однако у столичного клуба есть 4 матча в запасе.
Перенесенный матч 3-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и харьковским "Металлистом 1925" состоится в четверг, 7-го декабря 2023-го года, в 15:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на 2+2.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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