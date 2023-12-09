Сборная Украины по боксу может бойкотировать Олимпиаду 2024

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский прокомментировал решение МОК о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду 2024. Его слова цитирует Суспільне:

"Они сами себе противоречат. Разорвали отношения с Олимпийским комитетом россии, и здесь допускают к Олимпийским играм. Они же россию представляют, не суть важно, какой у них флаг. Они ведь не откажутся от того, что они русские.

У нас принято решение, что там, где выступают россияне в боксе, мы не участвуем. Моя позиция как тренера: я не буду находиться в одном помещении, не буду выходить в один ринг с россиянами. Если бы что-то изменилось, я не буду ехать на эти соревнования. Тренеры лично, если захотят, я не могу запретить. Мое мнение неизменно" – сказал он.