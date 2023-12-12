Пока не пришли лесники. Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Дружная потеря очков всей тройкой лидеров на фоне уверенных побед вечных фаворитов УПЛ заставила вспомнить старый добрый анекдот. Про то, как немцы и партизаны по очереди выбивали друг друга из сторожки лесника. Пока не пришел лесник и всех разогнал. Как бы этот суперинтригующий чемпионат не закончился так же банально.
И сегодня очень на то похоже. Оба гранда уже стабилизировали свою игру, найдя практически оптимальные варианты тренерского руководства. Осталось собрать очки в пропущенных играх и не терять их понапрасну в дальнейшем.
Кстати, о пропущенных. Тур вновь был неполным, и теперь нам предстоит доигрывать весной восемь матчей. Вместе с уже доигранными их число составит одиннадцать – столько же, сколько и год назад. Стыдно сказать, "недоукомплектованным" оказалось большинство туров, а все календарные поединки отыграло лишь шесть команд.
- Кривбасс – Заря 2:2
- Полесье – Днепр-1 1:1
- Шахтер – Верес 2:0
- Динамо – Оболонь 2:0
- Ворскла – Рух 1:1
- Черноморец – Колос 1:0
- Металлист 1925 – Александрия 0:3
Зрелищность. Могу сказать, что в целом остался удовлетворен качеством действа в последнем холодном туре уходящего года. Большинство матчей смотрелось достаточно прилично. Лучшей назову игру в Кривом Роге, несколько уступил ей поединок в Полтаве. На уровне были встречи с участием "Шахтера" и "Динамо".
В качестве паршивой овцы в этом стаде, увы, вынужден упомянуть одесский матч: лишь три голевых момента за полтора часа игры. Не в обиду болельщикам – не клубы их здесь ругают, речь идет исключительно о зрелищности. А ее не было, как это нередко случается в поединках с участием "Колоса".
Интрига. Быстро решил свою задачу только "Шахтер". Пожалуй, все-таки автогол Сезара на 14-й минуте поставил фактическую точку: у "Вереса" так и не случилось ни одного полноценного момента.
Дольше всех не отпускали интригу три матча. Гол Путри с пенальти принес победу "Черноморцу" на 77-й минуте. Степанюк спас "Ворсклу" от поражения с "Рухом" на шесть минут позже. А еще через три минуты Горбач мог вырвать три очка для "Зари" в Кривом Роге, но в створ ворот не попал.
Логика. Кристально закономерен счет игры в Кривом Роге, где, по моим подсчетам голевых шансов, соперники "наиграли" ровно на эти 2:2. Соответствует этой нехитрой арифметике и победа "Динамо" в два мяча в киевском дерби. Да, пожалуй, и победа "Шахтера" с таким же счетом.
"Ворскла", скажем так, была ближе к победе, чем ее соперник, однако ничью здесь оспаривать не возьмусь. Безусловно, заслуживала победы "Александрия", но вряд ли столь крупной.
"Днепр-1" в Житомире вполне "наиграл" на полновесные три очка, но не сумел их воплотить в жизнь. А вот в Одессе, по-хорошему, нам светили унылые нули.
Судейство. Как бы явной ошибки арбитров, повлиявшей на результат, нами с Юстасом не обнаружено. Можно было бы потолковать о некоторых нюансах в ту или иную сторону, но не они – цель данной рубрики.
Вода была без вкуса, без цвета, без запаха… Пока не появилась Монзуль! В содружестве с видеоассистентом Романовым они таки-сделали наш вечер. И да, было бы крайне любопытно узнать, кто же из них в большей степени ответственен за столь оригинальное решение: когда фактически рукой называют задницу?
Да, это от души. Ложки у меня на приеме пациенты не раз глотали, но чтобы так… И это великое счастье, что вратарь "Вереса" взял этот пенальти, а сама игра прошла при неоспоримом преимуществе "Шахтера".
Везение. Думаю, что все-таки повезло "Руху" на 4-й минуте, когда Кане, пусть и с острого угла, отправил мяч чуть ли не в крестовину. При всем демонстративном спокойствии кипера львовян. Выглядело вполне опасно. А выйди "Ворскла" вперед уже в дебюте, и как знать…
В остальном Фортуна пошаливала так, по мелочи.
Личности. Впервые в сезоне, да и не только в нем, наблюдаю раздвоение Личности тура. И лишь после долгого осмысления и "дополнительных показателей" первым назову Кане из "Ворсклы", а вторым – Зубкова из "Шахтера". В тройку войдет "динамовец" Ванат. Также заслуживает упоминания в этом ряду его одноклубник Бражко.
С точки зрения эффективности, отмечу александрийца Плаксу.
Самая яркая фигура из представителей вратарского цеха – Паст ("Верес"). И дело не столько в отбитом пенальти, сколько в общем количестве зачетных сэйвов. В этом смысле, запомнились также Кичак ("Оболонь") и Бойко ("Полесье").
Симпатии. Символично, что в последнем туре года больше всего футбола мы увидели в исполнении "Шахтера" и "Динамо". Правда, последнее почти весь матч провело в большинстве. В принципе, порадовали глаз "Кривбасс" с "Зарей" и "Ворскла". Сдали зрительский зачет также "Александрия", "Днепр-1" и "Рух".
Самым никчемным из участников тура зарекомендовал себя "Металлист 1925". Печально смотрелся "Верес". О "Колосе" уже было сказано выше. "Оболонь" извиняет все то же удаление в начале игры. "Полесье" и "Черноморец" - взятые ими очки.
Любопытно, что в какой-либо из этих двух списков попали все без исключения команды тура. Не припомню такого – чтобы равнодушным не оставил никто. Или аплодисменты зрителя, или его же вздох разочарования.
Таблица. Коллективный сюрпляс в исполнении "немцев с партизанами" позволил "лесникам" подобраться к ним практически вплотную, с реальной перспективой обгона весной и смены лидеров гонки. Не знаю, эту ли именно пятерку имел в виду Цыганык, когда говорил, что она планирует разыграть все вкусные места между собой, но сегодня мы видим их.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|17
|10
|4
|3
|31-17
|+14
|34
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|+10
|34
|0
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|+12
|32
|0
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|+13
|31
|0
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|+15
|28
|0
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|+6
|26
|0
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|-7
|23
|0
|8
|Черноморец
|16
|7
|1
|8
|25-24
|+1
|22
|0
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11-10
|+1
|21
|0
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|-1
|20
|0
|11
|ФК Александрия
|16
|4
|4
|8
|12-20
|-8
|16
|0
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|-11
|15
|0
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-22
|-12
|14
|0
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|-4
|12
|0
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|-11
|12
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
"Руху", чтобы вмешаться в эту свару, не хватает матерости что ли. У "Ворсклы" и "Черноморца" есть кормчие (пока еще есть), но не хватает гребцов. В "Колосе", похоже на то, дело обстоит наоборот.
"Минай" уже на том, перволиговом свете. "Вересу" будет крайне сложно изловчиться, чтобы не составить ему компанию. Все-таки осела в зоне риска "Оболонь", так долго и приятно удивлявшая со своим скромным ресурсом.
Остальные пока колбасятся за то, чтобы не стать четвертым лишним, он же четвертый неудачник сезона. При этом из лагерей "Металлиста 1925" и ЛНЗ раздаются бодрые амбициозные заявления, вроде бы подвоспряла "Александрия", а "Заря" просто обязана всплывать на поверхность.
Вот в таком положении замирают наши действующие лица на период зимней спячки. Вернуться к жизни немая сцена УПЛ планирует почти через два с половиной месяца. Поэтому анонсы сегодня были бы явно неуместны. Да и нет там ничего особо привлекательного в 18-м туре. На беглый взгляд, ну разве что "Рух" с "Полесьем".
Спокойной вам зимней ночи. Доживем – увидим…
Фото - UA-Футбол
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