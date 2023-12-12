Пока не пришли лесники. Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ

Дружная потеря очков всей тройкой лидеров на фоне уверенных побед вечных фаворитов УПЛ заставила вспомнить старый добрый анекдот. Про то, как немцы и партизаны по очереди выбивали друг друга из сторожки лесника. Пока не пришел лесник и всех разогнал. Как бы этот суперинтригующий чемпионат не закончился так же банально.

И сегодня очень на то похоже. Оба гранда уже стабилизировали свою игру, найдя практически оптимальные варианты тренерского руководства. Осталось собрать очки в пропущенных играх и не терять их понапрасну в дальнейшем.

Кстати, о пропущенных. Тур вновь был неполным, и теперь нам предстоит доигрывать весной восемь матчей. Вместе с уже доигранными их число составит одиннадцать – столько же, сколько и год назад. Стыдно сказать, "недоукомплектованным" оказалось большинство туров, а все календарные поединки отыграло лишь шесть команд.

Кривбасс – Заря 2:2

Полесье – Днепр-1 1:1

Шахтер – Верес 2:0

Динамо – Оболонь 2:0

Ворскла – Рух 1:1

Черноморец – Колос 1:0

Металлист 1925 – Александрия 0:3

Зрелищность. Могу сказать, что в целом остался удовлетворен качеством действа в последнем холодном туре уходящего года. Большинство матчей смотрелось достаточно прилично. Лучшей назову игру в Кривом Роге, несколько уступил ей поединок в Полтаве. На уровне были встречи с участием "Шахтера" и "Динамо".

В качестве паршивой овцы в этом стаде, увы, вынужден упомянуть одесский матч: лишь три голевых момента за полтора часа игры. Не в обиду болельщикам – не клубы их здесь ругают, речь идет исключительно о зрелищности. А ее не было, как это нередко случается в поединках с участием "Колоса".

Интрига. Быстро решил свою задачу только "Шахтер". Пожалуй, все-таки автогол Сезара на 14-й минуте поставил фактическую точку: у "Вереса" так и не случилось ни одного полноценного момента.

Дольше всех не отпускали интригу три матча. Гол Путри с пенальти принес победу "Черноморцу" на 77-й минуте. Степанюк спас "Ворсклу" от поражения с "Рухом" на шесть минут позже. А еще через три минуты Горбач мог вырвать три очка для "Зари" в Кривом Роге, но в створ ворот не попал.

Логика. Кристально закономерен счет игры в Кривом Роге, где, по моим подсчетам голевых шансов, соперники "наиграли" ровно на эти 2:2. Соответствует этой нехитрой арифметике и победа "Динамо" в два мяча в киевском дерби. Да, пожалуй, и победа "Шахтера" с таким же счетом.

"Ворскла", скажем так, была ближе к победе, чем ее соперник, однако ничью здесь оспаривать не возьмусь. Безусловно, заслуживала победы "Александрия", но вряд ли столь крупной.

"Днепр-1" в Житомире вполне "наиграл" на полновесные три очка, но не сумел их воплотить в жизнь. А вот в Одессе, по-хорошему, нам светили унылые нули.

Судейство. Как бы явной ошибки арбитров, повлиявшей на результат, нами с Юстасом не обнаружено. Можно было бы потолковать о некоторых нюансах в ту или иную сторону, но не они – цель данной рубрики.

Вода была без вкуса, без цвета, без запаха… Пока не появилась Монзуль! В содружестве с видеоассистентом Романовым они таки-сделали наш вечер. И да, было бы крайне любопытно узнать, кто же из них в большей степени ответственен за столь оригинальное решение: когда фактически рукой называют задницу?

Да, это от души. Ложки у меня на приеме пациенты не раз глотали, но чтобы так… И это великое счастье, что вратарь "Вереса" взял этот пенальти, а сама игра прошла при неоспоримом преимуществе "Шахтера".

Везение. Думаю, что все-таки повезло "Руху" на 4-й минуте, когда Кане, пусть и с острого угла, отправил мяч чуть ли не в крестовину. При всем демонстративном спокойствии кипера львовян. Выглядело вполне опасно. А выйди "Ворскла" вперед уже в дебюте, и как знать…

В остальном Фортуна пошаливала так, по мелочи.

Личности. Впервые в сезоне, да и не только в нем, наблюдаю раздвоение Личности тура. И лишь после долгого осмысления и "дополнительных показателей" первым назову Кане из "Ворсклы", а вторым – Зубкова из "Шахтера". В тройку войдет "динамовец" Ванат. Также заслуживает упоминания в этом ряду его одноклубник Бражко.

С точки зрения эффективности, отмечу александрийца Плаксу.

Самая яркая фигура из представителей вратарского цеха – Паст ("Верес"). И дело не столько в отбитом пенальти, сколько в общем количестве зачетных сэйвов. В этом смысле, запомнились также Кичак ("Оболонь") и Бойко ("Полесье").

Симпатии. Символично, что в последнем туре года больше всего футбола мы увидели в исполнении "Шахтера" и "Динамо". Правда, последнее почти весь матч провело в большинстве. В принципе, порадовали глаз "Кривбасс" с "Зарей" и "Ворскла". Сдали зрительский зачет также "Александрия", "Днепр-1" и "Рух".

Самым никчемным из участников тура зарекомендовал себя "Металлист 1925". Печально смотрелся "Верес". О "Колосе" уже было сказано выше. "Оболонь" извиняет все то же удаление в начале игры. "Полесье" и "Черноморец" - взятые ими очки.

Любопытно, что в какой-либо из этих двух списков попали все без исключения команды тура. Не припомню такого – чтобы равнодушным не оставил никто. Или аплодисменты зрителя, или его же вздох разочарования.

Таблица. Коллективный сюрпляс в исполнении "немцев с партизанами" позволил "лесникам" подобраться к ним практически вплотную, с реальной перспективой обгона весной и смены лидеров гонки. Не знаю, эту ли именно пятерку имел в виду Цыганык, когда говорил, что она планирует разыграть все вкусные места между собой, но сегодня мы видим их.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 +14 34 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 +15 28 0 6 Рух 17 6 8 3 25-19 +6 26 0 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 -7 23 0 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 +1 22 0 9 Колос 16 4 9 3 11-10 +1 21 0 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0 11 ФК Александрия 16 4 4 8 12-20 -8 16 0 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 -11 15 0 13 Оболонь 16 3 5 8 10-22 -12 14 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

"Руху", чтобы вмешаться в эту свару, не хватает матерости что ли. У "Ворсклы" и "Черноморца" есть кормчие (пока еще есть), но не хватает гребцов. В "Колосе", похоже на то, дело обстоит наоборот.

"Минай" уже на том, перволиговом свете. "Вересу" будет крайне сложно изловчиться, чтобы не составить ему компанию. Все-таки осела в зоне риска "Оболонь", так долго и приятно удивлявшая со своим скромным ресурсом.

Остальные пока колбасятся за то, чтобы не стать четвертым лишним, он же четвертый неудачник сезона. При этом из лагерей "Металлиста 1925" и ЛНЗ раздаются бодрые амбициозные заявления, вроде бы подвоспряла "Александрия", а "Заря" просто обязана всплывать на поверхность.

Вот в таком положении замирают наши действующие лица на период зимней спячки. Вернуться к жизни немая сцена УПЛ планирует почти через два с половиной месяца. Поэтому анонсы сегодня были бы явно неуместны. Да и нет там ничего особо привлекательного в 18-м туре. На беглый взгляд, ну разве что "Рух" с "Полесьем".

Спокойной вам зимней ночи. Доживем – увидим…

Фото - UA-Футбол