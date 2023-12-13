В этот день, 19 лет назад, Андрей Шевченко получил Золотой мяч
Форвард Милана набрал в голосовании 175 баллов
13 декабря 2004 года Андрей Шевченко получил "Золотой мяч". Он стал третьим украинцем после Олега Блохина (1975 год) и Игоря Беланова (1986 год), которые выигрывали эту награду.
Форвард "Милана" и сборной Украины набрал в голосовании 175 баллов и опередил таких игроков, как: Деку (139 баллов), Роналдиньо (133) и Тьерри Анри (80).
13/12/2004 ⏳— AC Milan (@acmilan) December 13, 2023
When his mastery was acknowledged worldwide ????????7️⃣ @jksheva7 | #OnThisDay | #SempreMilan pic.twitter.com/5MXJUm2gg6
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kukarekin (Одесса)
13.12.2023 в 12:30
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