  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В этот день, 19 лет назад, Андрей Шевченко получил Золотой мяч
В тренде

В этот день, 19 лет назад, Андрей Шевченко получил Золотой мяч

Общие новости

Форвард Милана набрал в голосовании 175 баллов

В этот день, 19 лет назад, Андрей Шевченко получил Золотой мяч

Новина українською

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко получил "Золотой мяч". Он стал третьим украинцем после Олега Блохина (1975 год) и Игоря Беланова (1986 год), которые выигрывали эту награду.

Форвард "Милана" и сборной Украины набрал в голосовании 175 баллов и опередил таких игроков, как: Деку (139 баллов), Роналдиньо (133) и Тьерри Анри (80).

По теме
yellow-arrow
Здесь будет играть Шахтер. Пять легендарных игр, которые видел Драгау
yellow-arrow
Ответственность за атаку на Киевстар взяли на себя российские хакеры
yellow-arrow
Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Андрей Шевченко Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
acmilan
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
13.12.2023 в 12:30
Максимум 3 место при САШО.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
13.12.2023 в 12:30
Максимум 3 место при САШО.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости