В этот день, 19 лет назад, Андрей Шевченко получил Золотой мяч

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко получил "Золотой мяч". Он стал третьим украинцем после Олега Блохина (1975 год) и Игоря Беланова (1986 год), которые выигрывали эту награду.

Форвард "Милана" и сборной Украины набрал в голосовании 175 баллов и опередил таких игроков, как: Деку (139 баллов), Роналдиньо (133) и Тьерри Анри (80).

13/12/2004



