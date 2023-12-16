Шольц рассказал, как отправил Орбана пить кофе во время голосования относительно Украины

Двадцать шесть стран-членов ЕС смогли согласовать начало переговоров о членстве с Украиной благодаря тому, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил своему венгерскому коллеге выйти из зала, чтобы не блокировать процесс.

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О том, как он "спасал" голосование, Шольц рассказал журналистам на пресс-конференции по результатам саммита, передает Укринформ.

"Мое предложение заключалось в том, чтобы сделать так, чтобы 26 государствам, которые сейчас хотят активно продвигать процесс вступления Украины, не препятствовали. В духе проевропейского поведения я предложил премьер-министру Венгрии разрешить нам принять это решение в его отсутствие. Он подумал над этим предложением... и потом сказал мне, что хотел бы принять это предложение. Тогда мы приняли решение, когда в комнате было двадцать шесть человек", - объяснил Шольц.

Он признался, что он вместе со многими людьми пытался выяснить, как можно обеспечить принятие решения о процессе вступления Украины несмотря на очевидное несогласие, и "проверил предложение немного заранее", чтобы увидеть, сработает ли оно. Глава правительства ФРГ подтвердил, что другие коллеги, среди которых премьер Нидерландов Марк Рютте, поддержали Шольца в этом предложении и "были счастливы и очень рады, что решение стало возможным таким образом".

На вопрос, почему нельзя было повторить этот "трюк" при обсуждении бюджета ЕС, немецкий канцлер пояснил, что "нельзя решать каждый раз, выходя за дверь, это для особых моментов, таких как решение, которое мы сейчас приняли".

Главным политик продолжает считать достижение компромиссов.

Он удовлетворен результатами Европейского Совета и уверен, что в начале следующего года удастся согласовать и помощь Украине.