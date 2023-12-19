Зеленский ответил на вопрос о возможном конфликте с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с главнокомандующим Валерием Залужным у него рабочие отношения и он планирует "с ним работать".

Об этом Зеленский сказал на итоговой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналистки, существует ли какой-то конфликт между ними и планирует ли глава государства увольнять Залужного, сообщает Украинская правда.