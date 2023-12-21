Источник: Бывший тренер Вереса претендует на вакантную должность в Ворскле
Вместо Виктора Скрипника
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Накануне стало известно о том, что Виктор Скрипник официально покинул "Ворсклу" и подписал контракт о сотрудничестве с харьковским "Металлистом 1925".
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Как сообщает инстаграм-паблик fcvr57, специализацией которого является ровенский футбол, на вакантную должность главного тренера в "Ворскле" претендует Юрий Вирт. Детали возможного сотрудничества не разглашаются.
Отметим, что Вирт долгое время работал в "Вересе" – с 2019-го по 2023-й годы. Сейчас "Ворскла" идет на седьмом месте турнирной таблицы, имея 23 очка в 17-ти матчах УПЛ.
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Источник:Інстаграм fcvr57
Опубликовал: Игорь Семйон
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 11:14
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