Источник: Бывший тренер Вереса претендует на вакантную должность в Ворскле

Накануне стало известно о том, что Виктор Скрипник официально покинул "Ворсклу" и подписал контракт о сотрудничестве с харьковским "Металлистом 1925".

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Как сообщает инстаграм-паблик fcvr57, специализацией которого является ровенский футбол, на вакантную должность главного тренера в "Ворскле" претендует Юрий Вирт. Детали возможного сотрудничества не разглашаются.

Отметим, что Вирт долгое время работал в "Вересе" – с 2019-го по 2023-й годы. Сейчас "Ворскла" идет на седьмом месте турнирной таблицы, имея 23 очка в 17-ти матчах УПЛ.