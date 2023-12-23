Денис Кожанов объявил о завершении карьеры

Бывший футболист ряда украинских клубов Денис Кожанов завершил карьеру футболиста. Об этом он сообщил в подкасте на YouTube-канале "Брутальный футбол".

В дальнейших планах 36-летнего украинца сосредоточиться на тренерской работе.

Последним клубом Кожанова были "Карпаты-2". За них он выступал во Второй лиге Украины.

На протяжении своей карьеры Денис играл за "Шахтер", "Карпаты", "Мариуполь", "Севастополь", "Верес", "Волынь", "Минай" и "Дачию" (Кишинев). Всего в рамках УПЛ он провел 244 матча, отличившись 27 голами и 48 ассистами.

Также Кожанов выступал за сборную Украины. В его активе четыре товарищеских матча в составе "сине-желтых" в 2010-2011 гг.