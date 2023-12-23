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Лионель Месси подписал свою футболку для Валерия Залужного

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Кривцов и член НОК Украины поспособствовали подарку

Лионель Месси подписал свою футболку для Валерия Залужного

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Главнокомандующему ВСУ передали футболку Месси с подписью аргентинца. Автором презента стал член НОК Украины Юрий Сапронов.

По его словам, этому поспособствовал партнер аргентинца по команде Сергей Кривцов.

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Сапронов, находясь в Майами, попал на тренировку клуба благодаря украинскому защитнику, где Лионель и оставил именной автограф с подписью "Валерию". В благодарность член НОК подарил аргентинцу журнал "Times" с подписью Залужного.

Лионель Месси подписал свою футболку для Валерия Залужного - изображение 1

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Сергей Кривцов Лионель Месси Интер Майами Валерий Залужный
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Источник:
facebook.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
23.12.2023 в 22:19
Я бы на месте Залужного не надевал футболку сепаратиста. Разве что из душа когда выходишь на пол под ноги кинуть вместо коврика...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.12.2023 в 22:19
Я бы на месте Залужного не надевал футболку сепаратиста. Разве что из душа когда выходишь на пол под ноги кинуть вместо коврика...
Ответить
0
0

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