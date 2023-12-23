Лионель Месси подписал свою футболку для Валерия Залужного

Главнокомандующему ВСУ передали футболку Месси с подписью аргентинца. Автором презента стал член НОК Украины Юрий Сапронов.

По его словам, этому поспособствовал партнер аргентинца по команде Сергей Кривцов.

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Сапронов, находясь в Майами, попал на тренировку клуба благодаря украинскому защитнику, где Лионель и оставил именной автограф с подписью "Валерию". В благодарность член НОК подарил аргентинцу журнал "Times" с подписью Залужного.