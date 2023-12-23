Лионель Месси подписал свою футболку для Валерия Залужного
Кривцов и член НОК Украины поспособствовали подарку
Фото: з вільних джерел
Главнокомандующему ВСУ передали футболку Месси с подписью аргентинца. Автором презента стал член НОК Украины Юрий Сапронов.
По его словам, этому поспособствовал партнер аргентинца по команде Сергей Кривцов.
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Сапронов, находясь в Майами, попал на тренировку клуба благодаря украинскому защитнику, где Лионель и оставил именной автограф с подписью "Валерию". В благодарность член НОК подарил аргентинцу журнал "Times" с подписью Залужного.
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Источник:facebook.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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23.12.2023 в 22:19
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