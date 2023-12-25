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Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой 2023 года

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Она провела отличный сезон

Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой 2023 года

фото - Getty Images

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Прыгунья в высоту Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой Украины в 2023 году по версии Национального олимпийского комитета.

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Напомним, что в 2023 году Магучих впервые стала чемпионкой мира, а также защитила звание победительницы Бриллиантовой лиги и получила "золото" на Евро в помещении.

За подготовку лучшей спортсменки 2023 года Ярославы Магучих награды получат и Федерация легкой атлетики Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины.

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Ярослава Магучих
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Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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