Кожанов: Восстановит ли Кварцяный Волынь? В ближайшие годы – нет

Экс-хавбек " Волыни " Денис Кожанов заявил, что не верит в перспективу возрождения луцкого клуба.

"Нет человека, который возьмет Волынь". Нет. Ну, [Игорь] Палица, который держал эту команду – ну, по сути, она ему неинтересна была. Если бы он хотел, чтобы команда играла в Премьер-лиге, мы в первый же сезон вышли бы.

Мы играем, мы идем на первом или на втором месте. Бац – снимают какие-то очки, какие-то долги вспоминают. И то – мы боролись, в первый сезон попали на переходные матчи. А попали с кем? С "Карпатами"…

Мы с Богдановичем сидели, вообще "Карпаты" не хотели. Вот любую команду, только не "Карпаты". Второй сезон там – тоже все хорошо, но тоже что-то не так. Ну были люди, которые не хотели видеть эту команду в Премьер-лиге.

Уже потом поняли, что в клубе по ушам ездили. "Да, выйдем-выйдем". Там много людей, кому это не интересно. Восстановит ли "Волынь" Кварцяный? В ближайшие годы – нет", - сказал Кожанов.