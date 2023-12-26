Кожанов: Восстановит ли Кварцяный Волынь? В ближайшие годы – нет
Денис говорит, что возрождение клуба сейчас никому не интересно
Фото - UA-Футбол
Экс-хавбек "
"Нет человека, который возьмет Волынь". Нет. Ну, [Игорь] Палица, который держал эту команду – ну, по сути, она ему неинтересна была. Если бы он хотел, чтобы команда играла в Премьер-лиге, мы в первый же сезон вышли бы.
Мы играем, мы идем на первом или на втором месте. Бац – снимают какие-то очки, какие-то долги вспоминают. И то – мы боролись, в первый сезон попали на переходные матчи. А попали с кем? С "Карпатами"…
Мы с Богдановичем сидели, вообще "Карпаты" не хотели. Вот любую команду, только не "Карпаты". Второй сезон там – тоже все хорошо, но тоже что-то не так. Ну были люди, которые не хотели видеть эту команду в Премьер-лиге.
Уже потом поняли, что в клубе по ушам ездили. "Да, выйдем-выйдем". Там много людей, кому это не интересно. Восстановит ли "Волынь" Кварцяный? В ближайшие годы – нет", - сказал Кожанов.
Напомним, что "Волынь" заняла десятое место в итоговой турнирной таблице сезона 2021/22 в Первой лиге, который был завершен досрочно из-за вторжения российских войск в Украину. С тех пор неоднократно вставал вопрос о возобновлении выступлений луцким клубом, но пока данный вариант реализовать не удалось.
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