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Кожанов: Восстановит ли Кварцяный Волынь? В ближайшие годы – нет

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Денис говорит, что возрождение клуба сейчас никому не интересно

Кожанов: Восстановит ли Кварцяный Волынь? В ближайшие годы – нет

Фото - UA-Футбол

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Экс-хавбек "Волыни" Денис Кожанов заявил, что не верит в перспективу возрождения луцкого клуба.

"Нет человека, который возьмет Волынь". Нет. Ну, [Игорь] Палица, который держал эту команду – ну, по сути, она ему неинтересна была. Если бы он хотел, чтобы команда играла в Премьер-лиге, мы в первый же сезон вышли бы.

Мы играем, мы идем на первом или на втором месте. Бац – снимают какие-то очки, какие-то долги вспоминают. И то – мы боролись, в первый сезон попали на переходные матчи. А попали с кем? С "Карпатами"…

Мы с Богдановичем сидели, вообще "Карпаты" не хотели. Вот любую команду, только не "Карпаты". Второй сезон там – тоже все хорошо, но тоже что-то не так. Ну были люди, которые не хотели видеть эту команду в Премьер-лиге.

Уже потом поняли, что в клубе по ушам ездили. "Да, выйдем-выйдем". Там много людей, кому это не интересно. Восстановит ли "Волынь" Кварцяный? В ближайшие годы – нет", - сказал Кожанов.

Напомним, что "Волынь" заняла десятое место в итоговой турнирной таблице сезона 2021/22 в Первой лиге, который был завершен досрочно из-за вторжения российских войск в Украину. С тех пор неоднократно вставал вопрос о возобновлении выступлений луцким клубом, но пока данный вариант реализовать не удалось.

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Денис Кожанов Волынь (Луцк)
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Источник:
ТГ-канал Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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