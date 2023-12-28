Усик: Вопрос не в том, смогу ли я выиграть у Фьюри, а в том, когда это случится
Украинец не сомневается в своей победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик заявил, что не сомневается в своей победе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри.
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"Во-первых, важно то, что вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это случится. Когда я ложусь спать, то представляю себя на ринге, а потом мою руку поднимают вверх. Я просто верю, что смогу победить.
Я залез Фьюри в голову, и теперь он думает о кролике. Продолжай, брат. Я слушал Эминема много лет, и он говорил, что мама называла его белым кроликом. Мне нравится этот рэпер. Тони Беллью как-то назвал меня зверем в боксе, но я ответил, что я просто белый кролик.
В детстве меня спрашивали, кем я хочу быть, когда вырасту. Я пришёл домой и спросил об этом отца, он ответил: "Ты должен стать хорошим человеком". Думаю, что, став им, можно достичь всего остального", - приводит слова Усика BoxingScene.
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