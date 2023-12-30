Федецкий: Невилл и Мерсон пусть меньше рассказывают, а Зинченко пусть меньше читает критики

Бывший футболист сборной Украины и ряда отечественных клубов Артем Федецкий прокомментировал критику игрока "сине-желтых" и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко:

“ – Зинченко критикуют не только болельщики, но и известные эксперты, например, Пол Мерсон и Гарри Невилл, которые говорят, что украинец единственное слабое звено в “Арсенале”.

– Пусть меньше рассказывают, а Саня пусть меньше читает. В мое время также хватало разных экспертов, которые меня критиковали. Кто-то считал меня совсем не понятным футболистом, но я никогда не обращал на это внимания, пусть говорят.

Невилл – это фигура в футболе, но, в первую очередь, он должен быть профессионалом. Он бывший игрок и должен знать, что футбол – это ежедневный безумный труд над собой. Если он выражает свое мнение, то должен быть профессионалом в роли эксперта, а не просто разбрасываться громкими словами.

Ошибки следует разбирать дипломатически правильно и объективно, а не вешать ярлыки. Невилл занимается желтым хейтом и дешевым популизмом. Саше не надо обращать на него внимание.

– В Украине только Леоненко хейтит Зинченко.

– Я с Зинченко пересекался в сборной, когда Саня был молод, видел его отношение к футболу. Он каждый день работал над собой. Когда Зина попал в "Манчестер Сити", то многие смеялись и не верили в его перспективы, но Саня своим старанием доказал, что является игроком мирового уровня", - сказал Федецкий.