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Мирче Луческу предложили работу в румынском клубе

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Согласится ли Луческу вернуться в клуб, с которого все началось?

Мирче Луческу предложили работу в румынском клубе

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Румынский "Корвинул" предложил работу Мирче Луческу. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

По данным источника, президент "Корвинула" Дан Колеснюк подтвердил, что сделал официальное предложение о сотрудничестве с Мирчей Луческу. Отмечается, что руководство "Корвинула" согласны даже на то, чтобы Луческу был консультантом в команде.

Напомним, свою тренерскую карьеру Луческу начинал именно в "Корвинуле".

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Источник:
Gazeta Sporturilor
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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