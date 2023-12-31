Мирче Луческу предложили работу в румынском клубе

Румынский "Корвинул" предложил работу Мирче Луческу. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

По данным источника, президент "Корвинула" Дан Колеснюк подтвердил, что сделал официальное предложение о сотрудничестве с Мирчей Луческу. Отмечается, что руководство "Корвинула" согласны даже на то, чтобы Луческу был консультантом в команде.

Напомним, свою тренерскую карьеру Луческу начинал именно в "Корвинуле".