Президент Шахтера присоединился к поздравлениям с Новым годом
Также Ахметов подытожил футбольные достижения клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поздравил болельщиков с Новым годом и подытожил нынешние достижения клуба:
"Для "Шахтера" 2023 год стал годом борьбы и побед. Клуб и команда боролись не только с соперниками на футбольном поле, но и с вызовами, которые бросает нам война. И я благодарен всем - тренерам, футболистам, административному и медицинскому персоналу команды, менеджменту и сотрудникам клуба - за то, что не опустили руки и вместе преодолевали сложности и продолжали держать высокий европейский уровень во всем: в игре, в результатах, в организации всех процессов.
Благодаря этому "Шахтер" победил в чемпионате Украины и завоевал 14-й титул в своей истории. Это чемпионство, наверное, самое тяжелое и ценное для нашего клуба. Но главное, что команда собственной игрой дарила яркие эмоции миллионам украинцев, ведь сейчас такие моменты счастья жизненно необходимы каждому из нас.
В новом, 2024 году я желаю каждому из нас сил, выдержки и терпения для продолжения борьбы. Я желаю каждому из нас помнить о наших воинах, благодаря которым мы можем жить на своей земле и играть в футбол. И я желаю нам душевного тепла, которое поможет согреть всех, кто рядом, и особенно тех, кто пострадал от войны.
Здоровья вам и вашим близким, согласия вашим домам и безусловной веры в победу Украины!", - объявил президент на официальном сайте "горняков".
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