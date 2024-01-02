Зеленский: Если Путин выиграет в Украине, он как животное съест вас на ужин со всеми вашими ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Economist, что если Россия выиграет войну в Украине, то российский диктатор Владимир Путин почувствует силу и приблизит свои войны к Западу.

По словам Зеленского, поддерживая Украину, Европа защищает, прежде всего, себя от российской агрессии.

"Предоставляя нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", – отмечает он.

Он также подчеркнул: если России разрешат забирать украинских детей, "они заберут других детей", если Россия нарушит права украинцев, "она нарушит права в мире".

"Путин чувствует слабость как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", - заявил Зеленский.