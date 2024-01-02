Зеленский: Если Путин выиграет в Украине, он как животное съест вас на ужин со всеми вашими ЕС и НАТО
Президент Украины дал интервью западному изданию The Economist
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Economist, что если Россия выиграет войну в Украине, то российский диктатор Владимир Путин почувствует силу и приблизит свои войны к Западу.
По словам Зеленского, поддерживая Украину, Европа защищает, прежде всего, себя от российской агрессии.
"Предоставляя нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", – отмечает он.
Он также подчеркнул: если России разрешат забирать украинских детей, "они заберут других детей", если Россия нарушит права украинцев, "она нарушит права в мире".
"Путин чувствует слабость как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", - заявил Зеленский.
Популярное сейчас
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Спортивный врач – о Зинченко: Очень похоже на формирование хронической травмы икроножной мышцы
- Грилиш - об ограблении его дома: Преступники понятия не имеют, какой вред наносят человеческим жизням
- "Если президент сделает нам европейский паспорт, то он может уходить": Головко - о намерении Шевченко стать президентом УАФ
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО