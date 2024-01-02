Дарья Снигур уступила на старте турнира WTA 125 в Австралии
Украинка не смогла отыграть поражение
Фото: UK Sports News
Дарья Снигур покидает турнир WTA 125 в Австралии. В матче первого круга она уступила представительнице Франции Осеан Додан.
Канберра, Австралия. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Осеан Додан (Франция) 6:7(2), 3:6
Для украинской теннисистки это поражение стало вторым от Осеан Додан.
Теперь Дарьи Снигур на следующей неделе предстоит сыграть в квалификации Australian Open.
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